Új szintre léphet a Premier League

Az, hogy napjainkban az angol első osztály alsóházában található klubok is képesek pénzügyi versenyre kelni más topbajnokságok élcsapataival, nem véletlen. Az 1992 óta működő Premier Leauge az elmúlt több mint 25 év alatt önálló márkává avanzsált, amelynek termékére (a futballcsapatokra s azok versengésére) évről évre több millió ember kíváncsi világszerte. A növekvő érdeklődés pedig a televíziós közvetítési díjakból származó bevételek formájában csorog vissza az élvonal aktuális együtteseihez. A legutóbbi alkalommal a 2016 és 2019 közötti három idény sugárzását a liga 5,136 milliárd fontért (mintegy 1,8 billió forintért plusz a külföldön értékesített jogokért) adta el a Sky Sportsnak és a BT Sportnak. Érdemes tudni, a mindenkori összeg nagy részét a csapatok között egyenlően osztják el, de számít az egyes klub teljesítménye, továbbá az is, hányszor szerepelt élő közvetítésben.

Ezzel szemben például a spanyol bajnokság fejnehéz: a Barcelona és a Real Madrid visz mindent. Az előző évben a húsz spanyol első osztályú csapat között elosztott 1,247 milliárd euróból a Barcelona 146,2 millió eurót (45,176 milliárd forint) kapott, míg a Real Madrid 140-et, ezzel szemben a 2016-ban feljutott Leganés kasszájába mindössze 39,3 millió euró vándorolt.

Visszatérve Angliára, hamarosan megkezdődik az újabb tárgyalássorozat a 2019–2022-es időszakot illetően, s ami már most szinte biztos: a korábbi 5,1 milliárd fontot meg fogja haladni a végső összeg. S hogy miért? A fő okot közvetve a Manchester United alelnöke, Ed Woodward már az előző év végén megpendítette, amikor arról beszélt befektetőknek, hogy a Facebook és az Amazon is oda fog ülni az asztalhoz. Félig igaza is lett: a Facebook közleményben azonnal cáfolta a hírt, ellenben az Amazon iparági értesülések szerint komolyan érdeklődik a Premier League s főként annak online közvetítési jogai iránt.

Ezzel a technológiai óriás tovább bővítené az amúgy sem szerény Prime portfólióját. (Csak a rend kedvéért: a világ egyik legnagyobb online áruházán, az Amazonon belül a Prime egy olyan prémiumszolgáltatás, amely megszabott havidíj ellenében előfizetői számára kétnapos ingyenes házhoz szállítást biztosít, de videostreaming-szolgáltatás is igénybe vehető.) A kiemelt kategórián belül tudhatja a cég a US Open internetes sugárzási jogait, illetve tíz csütörtöki amerikaifutball-mérkőzést is, amelyért nemrég 37 millió fontot fizetett. Anglia tehát egy következő lépcsőfok lehet, főleg úgy, hogy a Premier Leauge vezetése online szolgáltatásait is fejlesztené.

Az Amazon egyelőre nem adott ki hivatalos állásfoglalást a kérdést illetően, annyit azonban közöltek az illetékesek, hogy továbbra is olyan tartalom hozzáadására törekednek, amelyet a Prime szolgáltatást igénybe vevők szeretnének. A terjeszkedés fontosságát egy amerikai lakosok körében végzett fogyasztói felmérés is megerősíti: eszerint azok, akik Prime-tagok, kétszer annyit költenek egy év alatt, mi azok, akik nem fizettek elő.

Jön az Amazon és borul minden?

De mennyire reális, hogy az Amazon beleszól a Sky és BT licitháborújába? Rippel-Szabó Péter szerint abszolút az. Mint a sportjogász a Magyar Nemzetnek kiemelte, ha most nem is sikerül a technológiai óriásnak odaférkőznie, a következő licit során ez már biztosan meg fog történni. – A cég célja, hogy minél nagyobb mértékben legyen jelen a globális piacon, s mindent, amit csak lehet, elérhetővé tegyen a fogyasztóinak.

Érdemes azt is tisztázni, mit is jelentenek a közvetítési csomagok. Rippel-Szabó Péter kifejtette, a brit gazdasági versenyhivatal által elvárt tiszta versenyviszonyok érvényesülése miatt kell több részletben eladni a közvetítéseket, hiszen így nem fordulhat elő, hogy a liga egy szolgáltatónak értékesít minden jogot. – A csomag kialakításának célja a piaci verseny fenntartása, és ezáltal a fogyasztói élmény színvonalának növelése. Például egy adott fordulóra vetítve ez úgy néz ki, hogy egy pakk tartalmaz kiemelt és nem kiemelt mérkőzéseket. Egy másik csomag pedig egy hasonló kombinációt.

A szakértő hozzátette, az Amazon megjelenése a Sky Sportsot és a BT-t plusz anyagi tőke bevonására, ezzel együtt további innovációra készteti. – Öt-tíz év múlva ugyanis a tartalomfogyasztás már abszolút az online világra, a mobiltelefonokra, tabletekre, azaz a bárhol elérhető tartalomra koncentrál majd – tette hozzá.

Tovább érdekesség a közvetítési jogok körül, hogy a Premier League „top six” különítménye (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal és Tottenham Hotspur) azzal próbálkozott, hogy a nemzetközi tévés jogokból nagyobb arányban részesüljön, mondván, a nemzetközi kupaszerepléseik okán a Premier League az ország határain kívül is egyre népszerűbb. Persze a maradék tizennégy csapat gyorsan megvétózta az ötletet.

