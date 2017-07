Újpest: zártkapus edzőmeccs és tüntetés az új címer ellen

Szombaton délutánra tüntetést szerveztek az Újpest FC szurkolói, amiért a vezetés tiltakozásuk ellenére elhagyta az Újpesti Torna Egylet (UTE) hagyományos címerét. A Nemzeti Sport szombati száma azt írta, a tüntetésen felszólal az Újpest korábbi, 40-szeres válogatott játékosa, Urbán Flórián is.

A Magyar Nemzet munkatársának beszámolója szerint négy óra után körülbelül 800-1000 szurkoló gyűlt össze a klubháznál. Begyújtottak néhány füstbombát is, a tömeg pedig Roderick Duchatelet klubvezetőt szidta.

Elsőként Széki Attila, a Curtis néven ismert újpesti rapper beszélt a főbejárat előtt álló színpadon. A klubvezetőre utalva annyit mondott, hogy egy ilyen csekély futballtradícióval bíró ember nem változtathat a címeren.

Az új előénekes (kápó), Csabi arról beszélt, hogy az Újpest-drukkerekkel el akarják feledtetni, hogy kik is hordták ezt a címert a szívük felett.

„Gyarmati tedd szét a lábad” – harsogta a tömeg a női ügyvezetőnek, Gyarmati Eszternek címezve. De Duchatelet is megkapat a magáét, neki többször is azt skandálták, hogy „Buzi belga”. Visontai Csongornak az Újpest ügyvédjének is üzentek: „Visontai figyelünk” – mondta az előénekes a színpadról.

A Nemzeti Dalból is idézett a kápó. „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.” „Roderick takarodj, Roderick takarodj” – üvöltötte a tömeg.

A Magyar Nemzet korábbi értesülése szerint a belga tulajdonos, Roderick Duchatelet saját elhatározásból döntött úgy, hogy megváltoztatja a labdarúgócsapat címerét. Ennek oka valószínűleg az, hogy anyagilag is függetlenedni szeretne az anyaegyesülettől, az UTE-tól: a saját címerrel ellátott termékek után már csak az ő cégéhez folyna be pénz, senkivel nem kellene osztozni.

A szurkolók azt is kifogásolják, hogy egy héttel a bajnokság indulása előtt még nem lehet tudni, hogy rendezik a csapat első hazai mérkőzését. A napokban például információink szerint leomlott egy betondarab a stadionnak egy olyan részén, amelyet nemrég újítottak fel összesen 800 millió forintért. A másik súlyos gond a pályafűtési rendszer hiánya, amelyet annak ellenére nem építettek ki, hogy tudták, az MLSZ kötelezően előírja az élvonalban.

Valószínűleg a szombat délutáni tüntetéssel állhat összefüggésben, hogy 18 órára halasztották és zártkapussá nyilvánították az eredetileg 17 órára tervezett Vác elleni edzőmérkőzést. A klub szerint a rendőrség minősítette kiemelt biztonsági kockázatúvá a mérkőzést, és olyan feltételeket támasztott, amelyeket a vezetés nem kíván teljesíteni egy edzőmeccsen.

A Nemzeti Sport érdeklődésére azonban a rendőrség nem erősítette meg, hogy a hatóság döntése miatt lesz zárt a mérkőzés. Egy szurkoló a Facebookon azt írta: az újpesti rendőrkapitány és az illetékes osztályvezető is megerősítette, hogy nem ők kérték a mérkőzés zártkapussá tételét. A szervezők egyébként a tüntetést sem jelentették be, csupán arra kérték a szurkolókat, hogy ne fogyasszanak alkoholt és igyekezzenek kulturáltan viselni a klubszíneket.

