Újpesti címervita: előzi a hagyományt az üzleti érdek

Az Újpest honlapján június 26-án megjelent szezonfelvezető interjúból kiderült, a 2017/18-as évadot új címerrel indítja a klub. Mire a lila-fehér érzelmű szurkolók felocsúdhattak volna, már nyílt szavazás kíséretében el is dőlt, melyik a győztes alkotás. A futballklub ügyvezető igazgatója jelezte, a tervezőket arra kérték, olyan vázlatokat készítsenek, amelyek megfelelnek a modern stílusirányzatoknak, ugyanakkor megtartják a jellegzetes motívumokat. Talán nem meglepő, hogy a végeredmény finoman szólva sem nyerte el a szurkolók tetszését.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az anyaegyesület Újpesti Torna Egylet (UTE) azonnal jelezte, hogy hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg jogszerűen címerét a labdarúgó NB I-ben szereplő klub, majd válasz híján közleményükben már perrel fenyegettek. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Roderick Duchatelet a saját elhatározásából döntött a változtatás mellett. A szurkolók nyolcszáz-ezer fős csoportja szombat délután a belga tulajdonos távozását követelte a stadionnál.

90 perc MN Tüntettek Újpesten, közellenséggé nyilvánították a tulajdonost A címer megváltoztatása váltotta ki a szurkolók haragját. Üzentek a vezetőknek, de bojkott nem lesz. Urbán is felszólalt.

Az alapgond a következő: egy futballklub meghatározó, önmagát definiáló lényegi eleme a címer vagy logó. Ez a jelkép a sportág létrejöttekor, elterjedésekor került be a futball fogalmi körébe. Történelmi jellegéből fakadóan a címer hagyományokat összegez, míg a logó már sokkal inkább a fogyasztói társadalom grafikai leképeződése, amely egy adott termékhez vagy szolgáltatáshoz köthető. Nem más, mint egy vizuális azonosító. Elnevezéstől függetlenül fontos azonban, hogy a modern ember szokások és szimbólumok kultúrájában él, így ha egy márka lényegi eleménél változást terveznek, fontos lenne odafigyelni a fokozatosság elvére.

„Lóg a levegőben az egész koncepció, hiányzik mellőle a megfelelő kommunikáció. Nagy hiba, hogy nem lehet tudni, mi a cél” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zsédely Péter. A Sportmarketing.hu főszerkesztője úgy látja, mivel az Újpest nagy hagyományú egyesület, fontos lett volna, hogy a szurkolókkal már a kezdeti fázisban egyeztessenek.

„Önmagában logót nincs értelme drasztikusan lecserélni, hacsak nem szükséges egy új stratégiai irányhoz” – tette hozzá Zsédely. Példaként hozta a Juventus esetét. A torinói klubnál is hatalmas ellenállásba ütközött a címer cseréje, és szintén nem figyeltek oda a megfelelő tálalásra. Ugyanakkor utólag jelezte a vezetőség, az újításra azért volt szükség, mert a Juventus a szponzori együttműködésekben fektette le bárok és pubok megnyitását, ehhez a piaci környezethez pedig szükség volt egy olyan elemre, amely márkalogóként is megállja a helyét. „Egy logónak napjainkban már a legkülönbözőbb platformokon (mobil, tablet) is használhatónak kell lennie” – világított rá a Zsédely.

A Magyar Nemzet információi szerint Duchatelet azért akarta a változtatást, amiért saját utánpótlást is elkezdett építeni: az UTE-tól való függetlenedésért, hiszen a saját címerrel ellátott termékek után már csak az ő cégéhez folyna be pénz. Nem kellene osztoznia senkivel sem.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.12.