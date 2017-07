Újra kikapott és kiesett a Ferencváros

A Midtjylland egy helyen változtatott a kezdőcsapatán az egy héttel ezelőtti, első mérkőzéshez képest: Korcsmár Zsolt sérülés miatt nem volt bevethető.

– A támadójátékunkban benne van a gól. Látni akarom a dánok reakcióját, amikor mi szerezzük az első találatot – nyilatkozta Thomas Doll a Ferencváros vezetőedzője a visszavágó előtt a Fradi.hu-nak. Rajta kívül több játékos is azt hangsúlyozta, amíg csak van remény, küzdeni fognak. – Nincs veszíteni- vagy félnivalónk, ennek megfelelő hozzáállással kell kimenni a pályára – fogalmazott Dibusz Dénes szintén a klub honlapján.

A szavak a pályán tettekké formálódtak, a Ferencváros úgy rontott rá ellenfelére, mint éhes farkas a birkára, a gond mindössze annyi volt, hogy a határozott és támadó fellépéshez minimális hatékonyság társult. Igaz persze az is, a Fradi német szakemberének több játékosa is hiányzott, olyannyira, hogy például az általában a középpálya közepén játszó Gera Zoltánt ezúttal belső védőként szerepeltette. Ment előre becsülettel a Ferencváros, de a 34. percben, amikor Wikheim öt méterről a hálóba passzolt, minden eldőlt. Ráadásul Thomas Dollnak a szünet előtt Bőle Lukácsot le kellett cserélnie sérülés miatt.

A második félidő elején kiegyenlített volt a mezőnyjáték, a ferencvárosiak is feltűntek olykor az ellenfél tizenhatosának előterében. A magyarok a 64. percben Rui Pedro fejesével egyenlítettek. A gól felpaprikázta a hazaiakat, akik gyorsan két gólhelyzetet is kidolgoztak, és a másodikat már kihasználták: a 71. percben Rasmus Nissen fejelt a Ferencváros kapujába. A hajrában a csereember, Alexander Sörloth döntötte el a meccset, aki saját térfeléről ugrott ki, és higgadtan fejezte be az akciót.

A Midtjylland ellenfele a selejtező 3. fordulójában a lengyel Arka Gdynia lesz.

utács Márkó csapata, a horvát Hajduk Split 3-1-es összesítéssel jutott tovább, miután az idegenbeli visszavágón 2-1-re legyőzte a bolgár Levszki Szófiát csütörtökön. A magyar csatár – aki a párharc első, hazai összecsapásán győztes gólt szerzett – kezdőként végig a pályán volt. Kalmár Zsolt csapata, a dán Bröndby 3-2-es összesítéssel ment tovább, miután a hazai 2-0-s sikert követően 2-1-re kikapott a finn VPS Vaasa elleni idegenbeli visszavágón. A magyar középpályás a Bröndby kezdőcsapatában kapott helyet, a szünetben cserélték le, addigra már kialakult a végeredmény.

A két magyar érdekeltségű csapat egymással játszik a következő fordulóban.

Európa Liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Midtjylland (dán)–Ferencváros 3-1 (1-0)

Herning, MCH Arena, v.: Alper Ulusoy (török)

gólszerzők: Wikheim (34.), R. Nissen (71.), Sörloth (81.), illetve Rui Pedro (64.)

sárga lap: Onuachu (30.), Drachmann (40.), Dal Hende (65.), Sörloth (72.), illetve Csernik (4.), Moutari (13.), Priskin (38.)

továbbjutott: a Midtjylland, 7-3-as összesítéssel.

Midtjylland: J. Hansen – R. Nissen, K. Hansen, Halsti, Dal Hende – Poulsen, Sparv, Hassan – Wikheim (Kroon, 63.), Onuachu (Sörloth, a szünetben), Drachmann (Duelund, 78.)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Batik, Gera, Csernik – Moutari, Rui Pedro, Gorriarrán, Bőle (Kundrák, 44.) – Lovrencsics B., Priskin (Csonka, 87.)