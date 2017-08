Usain Bolt már a Barcelona ellen készülne

Usain Boltról korábban is köztudott volt, hogy imádja a focit, hatalmas Manchester United-rajongó.

Korábban felbukkant az Old Traffordon is, no nem futballdresszbe öltözve, drukkerként pacsizott az öltözőfolyosón Rooneyékkal.

Elérhető néhány olyan videó, ahol a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter megcsillogtatja a futball tudását, de ebből persze lehetetlen megállapítani, hogy mire képes a pályán. Pályafutása vége felé ennek ellenére egyre több cikk szólt arról, hogy szívesen kipróbálná magát ebben a sportágban is, ezek a hangok pedig csak felerősödtek vasárnap óta, amikor lefutotta utolsó métereit a londoni világbajnokságon.

Egy 2016-os Guardian interjúban Bolt arról beszélt, hogy több klubbal is tárgyalt már menedzserével, hogy részt venne edzésen, később a Borussia Dortmund is felmerült lehetséges befutóként, sőt a mostani vb előtt már 12 klubról szóltak a hírek, amely szívesen látná soraiban a futógépet.

Az express.co.uk kedden arról írt, Bolt legújabb álma, hogy pályára lépjen szeptember 2-án az Old Traffordon a Manchester United és a Barcelona legendái között rendezett gálameccsen. Erről vélhetőleg még nem szólt Bryan Robsonnak, aki az angolok trénere lesz a találkozón, ugyanis jelenleg húzódását kell kipihennie, melyet még a 4x100-as váltóban szedett össze a világbajnokságon. Persze attól, hogy jelentkezik, még nincs garancia rá, hogy álmai csapatával kifusson a gyepre, de a közelmúltbeli nyilatkozatai alapján Bolt addig nem nyugszik, míg egyszer be nem mutatkozik vörös manchesteri mezben.