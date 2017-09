Vb-selejtezők: vérfürdő Liechtensteinben, Messiék bajban

Európa

Julen Lopetegui spanyol szövetségi kapitány együttese újabb sikerével közel került a kijutáshoz, ugyanis két körrel a vége előtt továbbra is három ponttal előzi meg az ezúttal Izraelt 1-0-ra felülmúló olasz csapatot.

G csoport:

Macedónia–Albánia 1-1 (0-0)

Olaszország–Izrael 1-0 (0-0)

Liechtenstein–Spanyolország 0-8 (0-4)

Az állás: 1. Spanyolország 22 pont, 2. Olaszország 19, 3. Albánia 13, 4. Izrael 9, 5. Macedónia 7, 6. Liechtenstein 0

A spanyolok mérkőzésének összefoglalóját ide kattintva tekintheti meg.

Az I csoportban még négy gárda is versenyben van a biztos részvételt jelentő első helyért, mivel az éllovas horvátok 1-0-ra kikaptak Törökországban. Izland a vendég ukránok felett aratott 2-0-s sikerével utolérte a listavezetőt. A horvátok és a harmadik törökök, illetve a negyedik ukránok között mindössze két pont a különbség.

I csoport:

Koszovó–Finnország 0-1 (0-0)

Izland–Ukrajna 2-0 (0-0)

Törökország–Horvátország 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Horvátország 16 pont (12-3), 2. Izland 16 (11-7), 3. Törökország 14 (12-8), 4. Ukrajna 14 (11-7), 5. Finnország 7, 6. Koszovó 1

A szerbek közel kerültek a vb-részvételhez írországi sikerükkel, mert így négy ponttal előzik meg a Moldovában győztes walesi és öttel az ír csapatot.

D csoport:

Moldova–Wales 0-2 (0-0)

Ausztria–Grúzia 1-1 (1-1)

Írország–Szerbia 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Szerbia 18 pont, 2. Wales 14, 3. Írország 13, 4. Ausztria 9, 5. Grúzia 5, 6. Moldova 2

A szerbek írországi győzelmét röviden itt tekintheti meg.

Dél-Amerika

Az argentin labdarúgó-válogatott kedden 1-1-es döntetlent játszott sereghajtó vendégével, a venezuelai csapattal, így továbbra is nehéz helyzetben van a 2018-as, oroszországi világbajnokság dél-amerikai selejtezősorozatában. Az ötszörös aranylabdás Lionel Messivel felálló együttes a második félidő elején hátrányba került, majd egy öngóllal sikerült egyenlítenie. Az egy ponttal viszont továbbra is csak az interkontinentális pótselejtezőt érő ötödik helyen állnak az argentinok két körrel a zárás előtt. Ennél is rosszabb helyzetbe került a legutóbbi két Copa Americán arany-, az idei Konföderációs Kupán pedig ezüstérmes Chile, ugyanis 1-0-ra kikapott az utolsó előtti Bolívia vendégeként, így a hatodik helyre csúszott vissza. A dél-amerikai zónából négy csapat közvetlenül szerez jogot a világbajnoki részvételre, az ötödik helyezett pedig pótselejtezőt játszik az óceániai régió legjobbjával, Új-Zélanddal.

Csoportállás, 16. forduló:

Bolívia–Chile 1-0 (0-0)

Kolumbia–Brazília 1-1 (0-1)

Ecuador–Peru 1-2 (0-0)

Argentína–Venezuela 1-1 (0-0)

Paraguay–Uruguay 1-2 (0-0)

Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Brazília 37 pont, 2. Uruguay 27, 3. Kolumbia 26, 4. Peru 24 (26-25), 5. Argentína 24 (16-15), 6. Chile 23, 7. Paraguay 21, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 13, 10. Venezuela 8

Messiék Venezuela elleni vergődését 9 percben itt láthatja.

Észak- és Közép-Amerika

Az amerikai válogatott kedden 1-1-es döntetlent ért el Honduras vendégeként a 2018-as, oroszországi labdarúgó-világbajnokság észak- és közép-amerikai selejtezősorozatában. Az Egyesült Államok újabb pontvesztésével a negyedik, csak interkontinentális pótselejtezőt érő helyre csúszott vissza, mivel Panama három góllal győzött a sereghajtó Trinidad és Tobago ellen. Costa Rica közel került a kijutáshoz azzal, hogy otthon 1-1-es döntetlent játszott a már vb-résztvevő Mexikóval, ezzel ugyanis két körrel a zárás előtt hat pontra növelte előnyét az amerikai és a hondurasi csapattal szemben, azaz egyetlen pontra van szüksége a vb-szereplés kiharcolásához.

Észak- és közép-amerikai vb-selejtezők, 5. szakasz, 8. forduló:

Honduras–Egyesült Államok 1-1 (1-0)

Costa Rica–Mexikó 1-1 (0-1)

Panama–Trinidad és Tobago 3-0 (1-0)

Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Mexikó 18 pont, 2. Costa Rica 15, 3. Panama 10, 4. Egyesült Államok 9 (12-11), 5. Honduras 9 (9-16), 6. Trinidad és Tobago 3

A CONCACAF-zóna selejtezőjének utolsó köréből három csapat jut ki közvetlenül a jövő évi vb-re, a negyedik pedig pótselejtezőt játszik majd az ázsiai kvalifikációs sorozatból érkező ellenféllel, amely Ausztrália vagy Szíria lesz.