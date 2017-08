Vénaszkenner nélküli üzemmódot teszteltek a Fradinál, közel a megegyezés

A Blikk.hu szerint hamarosan visszatérhetnek az ultrák a Ferencváros hazai meccseire. Hivatkozásuk alapja a FradiMob szurkolói oldal, amely vasárnap írta meg, hogy az elmúlt hetekben már letesztelték a vénaszkenner nélküli beléptetést a Groupama Aréna B szektoránál, azaz az eddig távol maradt kemény mag helyén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Úgy tűnik, mindkét oldal komolyan gondolja az esetleges egyezséget, az évek óta zajló, senkinek sem jó állapot lezárását. Jelenleg már csak a kinek kisebb, kinek nagyobb, de másodlagos kérdések vitatása folyik. Itt igazán téma lehetne Doll »mester« jövője is. A klub szándékát jelzi, hogy nem is olyan régen (még ebben a hónapban) csináltak egy stadiontesztet a B oldalon, azaz a tábor helyén. A tesztüzemmód során megnézték, hogy működik-e a szkenneres és a szkenner nélküli beléptetés egyszerre. Bár kapkodni most már nem kell, de reméljük, ebben a hónapban lezáródnak a tárgyalások. Vagy így, vagy úgy” – olvasható a Fradimob.hu-n.

Kubatov Gábor elvileg személyesen tárgyal a tábor vezetőivel, az FTC elnöke július elején azt mondta: „Sok minden a megoldás felé mutat, de azért messze még a megállapodás, sokat kell még dolgozni rajta.”