Zöld-fehér öröm telt ház előtt

A mérkőzés a felvezetés és a pirotechnikától füstös hangzavar ellenére nem hozott nagy izgalmakat és minőséget az első félidőben, nagyobb helyzetek, és ami legfontosabb, gól nélkül mentek pihenőre a felek. A Debrecen mindenesetre nem esett kétségbe a telt házas stadiontól és a hatalmas hangzavartól, az elején ők domináltak, majd szép lassan a Fradi vette át a kezdeményezést – Varga Roland a 38. percben szépen fektette el Bényeit, majd a jól mozduló Nagy Sándorba lőtte a labdát az öt és feles sarkáról.

A második játékrészben mindkét fél kemény védekezésre állt be, ám a gólcsend az 58. percig tartott. A Debrecen védelmében állt be ekkor egy rövidzárlat, és több kipattanó labda után Varga Roland talált be az üresen hagyott kapuba: 1-0. Hatalmas feszültség szakadt ki a szurkolókból és a Fradi játékosaiból, amit sikerült meglovagolniuk: két perccel később egy szöglet utáni kavarodást Priskin találékonysága mentett meg: nagyszerű ollózó mozdulata után a debreceni kapu bal sarkába csorgott a labda: 2-0.

A képgaléria megtekintése 14 fotó Ferencváros-Debreceni VSC labdarúgó mérkőzés Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI



























A két gól nem törte össze az idén egyre stabilabb játékot nyújtó Debrecent, Herczeg András csapata próbálta menteni a menthetőt, és időnként el is jutott a Fradi tizenhatosáig. Legtöbbször azonban csak távoli lövésekkel operáltak, mezőnyfölényük azonban a 86. percben góllá érett: Ferenczi fejese Botkáról pattant fel, melyet az egész meccsen veszélyesen játszó Jovanovic lőtt be közvetlen közelről: 2-1.

A maradék pár percet kihúzta a Fradi, és összességében megérdemelt sikert aratott a valóságos ünnepi hangulatot teremtő szurkolótáboruk előtt. Hiába azonban a hangos győzelem, a Videoton sima győzelme miatt gólkülönbséggel csak a második helyen állnak a zöld-fehérek.

Az OTP Bank Liga 15. fordulójának eddigi eredményei:

Diósgyőri VTK–Balmazújváros 1-2

Ferencváros–Debreceni VSC 2-1

Haladás–Paks 1-2

Vasas–Újpest 0-1

Videoton–Mezőkövesd 4-0

Honvéd FC–Puskás Akadémia 19.30-tól.