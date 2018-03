Enyhült a szigor a fizetős utakon

Vélhetően a mostani hosszú hétvége alatt is rengetegen vásárolnak használati jogosultságot a gyorsforgalmi utakra. Noha a szabálymódosítások már az év eleje óta érvényben vannak, még mindig nagyon sokan nincsenek velük tisztában. A heti matrica összesen tíz egymást követő naptári napra, a tizedik nap huszonnegyedik órájáig érvényes, a havi pedig a vásárló által megjelölt kezdőnaptól a következő hónap – számát tekintve – ugyanazon napjának huszonnegyedik órájáig. Az éves jogosultság kétféle lehet: az országos a tárgyév első napjától a következő év január 31-éig valamennyi gyorsforgalmi útra, a megyei pedig ugyanezen időhatár mellett a megye közigazgatási határán túli első csomópontig érvényes. Abban nem változott semmi, hogy a díjköteles útszakaszokat továbbra is kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről, melyet interneten, sms-ben, benzinkutakon, illetve viszonteladói partnereknél lehet beszerezni.

Noha a sokak által remélt négynapos matrica nem tért vissza, az mindenképpen jó hír, hogy továbbra sem emelkedtek az árak. Újdonság január 1-jétől, hogy akik véletlenül tévedtek fizetős útszakaszra, a felhajtástól számítva hatvan percig még megvásárolják úthasználati jogosultságukat, amivel elkerülhetik a pótdíjazást. A díjak és a pótdíjak nem változtak, így a D1-es személygépjármű-kategóriában a jogosulatlan úthasználatért 14 875 forintos alappótdíjat, későbbi befizetés esetén 59 500 forintos díjat kell megfizetni. „Azonban a jogosulatlan úthasználatért kiszabott alappótdíj összege korábban már harminc nap után emelkedett, most a szabálymódosítással ennek határideje hatvan napra hosszabbodott. Ráadásul egy rendszámra egy nap csak egy pótdíj szabható ki, s az év eleji módosításnak köszönhetően a bizonyított üzemszünet idejét követő egy órán keresztül szintén nem szabható ki pótdíj” – jelentette ki lapunknak Bercsényi Gábor ügyvéd.

Annak is szerencséje van, aki abban a hiszemben használta többször is az autópályát, hogy a jármű érvényes matricával rendelkezik, és utólag kiderült, hogy mégsem. Ilyenkor az első fizetési felszólítást követően az illető – akinek ugyanazon jármű vonatkozásában kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett – a pótdíj maximálását kérheti két pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére, amire januártól hetvenöt nap áll a rendelkezésére. A kérelem egy rendszámra egy naptári évben többször is benyújtható. A fizetésre kötelezett természetes személy emellett részletfizetést is kérhet.

Fontos, hogy az úthasználati jogosultság ellenőrzését forgalmi rendszám alapján végzik, tehát mindig alaposan ellenőrizzük, hogy nem cseréltünk-e fel karaktereket a vásárlás során. Ha mégis elütöttük, van lehetőség módosítani az úthasználati jogosultságot adminisztrációs díj ellenében a vásárlástól, illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított hatvan napon belül. A 0 és az O karakter felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

