Hogy szabaduljunk meg a mérgező gyerekruháktól és sportcipőktől?

Fast food, fast love, fast fashion. Ma már nemcsak az ételhez és a szerelemhez, hanem a divatos ruhákhoz is minél gyorsabban szeretnénk hozzájutni. Csakhogy ennek nagy ára van. A „fast fashion” éppen attól lesz gyors, hogy a ruhaipari cégek egyre rövidebb idő alatt – a környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyva, a munkaerőköltségeket lefaragva – igyekeznek újabb és újabb kollekciókkal előrukkolni. Nem véletlen, hogy a nagy ruhaipari vállalatok a világ legjelentősebb környezetszennyezői közé tartoznak: a gyártási folyamatban az egészségre ártalmas vegyszereket alkalmaznak, amelyek nemcsak az előállítás helyszínén – többnyire távol-keleti országokban – károsítják a természetet, illetve veszélyeztetik az üzemekben dolgozók egészségét, hanem a ruhadarabokból kioldódva azokban az országokban is kifejtik ártalmas hatásukat, ahol értékesítik a holmikat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk: a Greenpeace 2011-ben 15 világmárka – egyebek mellett az Adidas, a Calvin Klein, a H&M, a Lacoste, a Nike és a Puma – ruháiban talált mérgező vegyi anyagokat. A környezetvédelmi szervezet 18 országban vásárolta meg nagy ruházati cégek öltözékeit – amelyeket egyebek között Kínában, Vietnamban, Malajziában és a Fülöp-szigeteken gyártottak –, és a minták kétharmadában találtak mások mellett hormonális zavarokat okozó nonilfenol-etoxilátot (NPE) is.

Játékvezetőnek öltözött Greenpeace aktivisták hatalmas „Játsz tisztán” feliratú sárga lapokkal tüntetnek egy Hong Kong-i Adidas üzlet bejáratában 2011. augusztus 23-án Fotó: Laurent Fievet / AFP

A Greenpeace 2011 óta kampányol azért, hogy a nagy ruhagyártó cégek vessenek véget a környezetszennyezésnek, és függesszék fel a káros vegyszerek használatát. Tiltakozásukat több esetben demonstrációkkal nyomatékosították. 2012 novemberében a Zara egyik budapesti üzletének a kirakatát foglalták el jelképesen az aktivisták. A korábbi vizsgálatok ugyanis a spanyol vállalat Budapesten árusított gyermeknadrágjaiban is kimutattak rákkeltő, valamint hormonrendszert károsító anyagokat. 2014-ben, miután a Greenpeace újabb vizsgálata számos veszélyes vegyi anyagot talált jól ismert márkák – mint például a Disney és a Burberry, a C&A és az Adidas – gyermekeknek gyártott ruháiban és cipőiben, a zöld szervezet aktivistái tiltakozásul kis szörnyekkel borított ruhákat varrtak az Adidas Andrássy úti márkaboltja előtt. Ugyanebben az évben a Greenpeace sportruházati cikkekben végzett vizsgálatai az Adidas, a Nike és a Puma által forgalmazott futballruházati termékekben – az Adidas népszerű Predator cipőiben is – mutatott ki veszélyes anyagokat. Ez azért is elszomorító, mert ahogy Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője nyilatkozta, az Adidas a világ leghíresebb labdarúgóival dolgozik együtt, és 2014-ben a brazíliai világbajnokság fő támogatója is volt.

A budapesti Váci utcai Zara üzlet előtt „Ideje méregteleníteni” feliratuú transzparenssel tüntetnek a Greenpeace aktivistái 2012. november 20-án Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

2016-ban a Greenpeace újabb vizsgálata olyan vezető túramárkák termékeiben bukkant veszélyes vegyszerekre, mint a Magyarországon is kapható The North Face, a Columbia és a Mammut. Miközben ezek a cégek a fenntarthatóságot hirdetik, a szervezet kutatásaiból az derül ki, hogy termékeiket továbbra is az emberi egészséget és a környezetet is károsító, hosszú idő alatt lebomló, úgynevezett PFC-vegyületek segítségével teszik vízhatlanná. A vizsgálatok és a nemzetközi nyomás hatására számos márka: több mint 70 ruhagyártó cég és beszállítók tucatjai – amelyek a globális textilipar 15%-át képezik - tettek ígéretet, hogy 2020-ig eltávolítják a mérgező anyagokat a gyártási folyamatból. A Greenpeace utánajárt, és legfrissebb, a 2016-ban készült Detox-kifutó (Detox Catwalk) című összefoglalójában közzétette, hogy az ígéretekből mi valósult meg.

A tanulmány a 2020-as határidőt – a PFC kivonásáét a gyártásból –, illetve az átláthatóságot, a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos információk közzétételét szem előtt tartva értékelte 19, a méregtelenítés mellett kötelezettséget vállalt cég tevékenységét. A kutatásból az derült ki, hogy néhányan jól teljesítettek, de a többség alig tett valamit – vagy éppen semmit sem – az iparág detoxikálása érdekében.

Greenpeace aktivisták a budapesti WestEnd oldalán lévő GAP hirdetésre feszítenek egy „Veszélyes, ideje méregteleníteni” feliratú molinót 2013. augusztus 21-én Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Az eredmények alapján dobogós helyre került a H&M, az Inditex tulajdonában levő Zara, valamint az olasz Benetton. A három vállalat az összes kritériumnak megfelelt, kiérdemelve az elismerő „Detox Avant-Garde” besorolást. 12 további márka, közöttük a C&A, a Mango, az Adidas, a Levis, a Puma bár tettek lépéseket a gyártási folyamat detoxikálása érdekében, de a Greenpeace szerint nem a megfelelő ütemben haladnak. A lista végén kullogó négy nagy cég az Esprit, a Victoria’s Secret, a Nike és a Li-Ning. Ők bár vállalták, hogy elindulnak a méregtelenítés útján, egyelőre nem sokat tettek érte. A virtuális szégyenfalra azok a márkák kerültek – az Armani, a Diesel, a GAP, a Versace –, amelyek még csak elkötelezettséget sem vállaltak amellett, hogy megpróbálják megoldani a szennyezésből adódó problémákat.

A Greenpeace 2014-ben, a milánói divathét idején a Galleria Vittorio Emanuele bevásárlóközpontban egy 100 négyzetméteres vásznat feszített ki, rajta a „meztelen a király” felirattal. A céljuk az volt, hogy emlékeztessék a nagy ruhaipari cégeket: folyamatosan figyelni fogják – és közzé is teszik –, hogy betartják-e az ígéreteiket. A szervezet célja, hogy 2020-ra végleg méregtelenítsék a divatipart.