26 milliárdos tendert nyert Mészáros Lőrinc üzlettársa

Jól indul az év Mészáros Lőrinc üzlettársának, a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfaltnak – derült ki a pénteki uniós közbeszerzési értesítőből.

A közbeszerzés eredménye szerint Szíjj László cége az eredetileg becsült árnál hárommilliárd forinttal drágábban, 26,3 milliárd forintért építheti az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd–Abony közötti szakaszát és a kapcsolódó létesítményeket. A Duna Aszfalt alvállalkozója a Hódút Kft. lesz, amely a felcsúti polgármesterrel üzletelő Varga Károly érdekeltsége. A gyorsforgalmi út kétszer két sávos és 17,6 kilométeres lesz.

A Duna Aszfalt ezenkívül elvitt még egy tendert Érden 629 millió forint értékben. A cég feladata útfelújítás, az út teherbírásának növelése lesz az autóbusz-közlekedés bevezetése előtt.

Az Átlátszó.hu a múlt héten összesítette, hogy a kormányközeli vállalkozások mennyi közbeszerzési pénzt nyertek az előző év folyamán. A lap számításai szerint a top tíz cég összesen 2115 milliárdot, és ami ehhez képest még inkább meghökkentő, ebből a top öt kormánybarát vállalat 1963 milliárd forintot nyert el egyedül vagy konzorcium tagjaként. A legtöbb tendert Szíjj László vállalkozásai, a Duna Aszfalt és társai vitték el, összesen 606,5 milliárd forintot, de a most alvállalkozóként is bedolgozó Hódútnak és egyéb hozzá kapcsolódó vállalkozásnak is jutott 284,64 milliárd forint.