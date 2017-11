300 ezer magyar cég még nem regisztrált

Elmulasztotta regisztrációját a Cégkapura a kötelezett gazdasági szervezeteknek több mint a fele az augusztus végi határidőig – derült ki egy belügyminisztériumi háttérbeszélgetésből, amelyről a Piac és Profit és a Bitport is beszámolt.

A nyilvántartások alapján mintegy 700 ezer társaságnak kellett volna bejelentkeznie a Cégkapu használatára, ugyanis január 1-jétől csak ezen keresztül tarthatnának majd kapcsolatot az elektronikus ügyintézést biztosító állami szervezetekkel. A regisztrált gazdasági társaságok száma azonban csak 300 ezer körül volt nyár végén.

A késlekedők ezért december végéig jogkövetkezmény nélkül pótlólagosan még regisztrálhatnak a cegkapu.gov.hu oldalon – mondta Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a keddi beszélgetésen.

A Cégkaput december elsejétől tesztelhetik is az érintett társaságok, amihez e-tananyagok is elérhetővé válnak nemsokára. A szükséges fejlesztések után, januártól már közös felületen, a magyarorszag.hu oldalon lesz hozzáférhető el a Cégkapu és az Ügyfélkapu szolgáltatás is.