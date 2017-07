350 forint közelébe kúszhat a benzin és a gázolaj ára

Enyhén emelkedhet idehaza az üzemanyagok ára az elkövetkező hetekben. A nyár végéig akár tíz forinttal is drágulhat a benzin és a gázolaj literje. Ez azt jelenti, hogy szeptember elejére mindkét hajtóanyagtípus literenkénti átlagára megközelítheti a 350 forintot – tudtuk meg az Erste Bank olajipari elemzőjétől. Pletser Tamás elmondta: a hazai növekedés annak lehet a következménye, hogy a nemzetközi piacon emelkedni kezdtek az olajárak. Így az Európában referenciatípusnak tekintett Brent olajfajta ára már a hordónkénti 50 dollár felé közelít, s várhatóan a következő hetekben ebben a sávban is marad. Az olaj drágulásának hatását ugyanakkor némileg tompítja, hogy a dollár gyengélkedik a vezető valutákkal és a forinttal szemben is.

A szakember úgy véli: a világpiaci olaj jegyzési árait az elmúlt napokban ugyan az mozgatta a leginkább, hogy csökkentek az Amerikai Egyesült Államok olajkészletei, és a piac hasonló hírekre számít a következő napokban is. Az árak erősödése mögött azonban főként az áll, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai tizenegy kartellen kívüli kitermelő állammal – köztük Oroszországgal – közösen május végén úgy döntöttek, hogy július elejétől 2018. március 31-ig meghosszabbítják a kitermelés csökkentéséről szóló korábbi megállapodásukat. Az olajexportőrök még tavaly decemberben határozták el, hogy összesen csaknem napi 1,76 millió hordós kitermeléscsökkentést hajtanak végre a világpiaci túlkínálat mérsékléséért, illetve az olajár csökkenésének megakadályozásáért. – A lépés eredményességét némileg mérsékli, hogy az Egyesült Államok elárasztja a piacot a saját kitermelésű olajával. Emellett Nigéria és Líbia is növelte a kitermelést, ami fokozza a globális szinten jelentkező túlkínálatot – jegyezte meg a szakértő.

Érdemes megjegyezni: a látszat ellenére a hazai autósok számára kedvező lenne, ha a következő hónapokban is hordónként 50 dollár felett maradna a Brent olajfajta ára. Abban az esetben ugyanis, ha ez megtörténne, akkor ősszel elmaradna az üzemanyagok jövedéki adójának emelése. A tavaly elfogadott jövedéki törvény ugyanis a Brent háromhavi átlagárához köti az adómódosítást. Ha az árszint hordónként 50 dollár felett van, akkor nem változik a jövedéki teher, de ha 50 dollár alá csökken, akkor növekszik az üzemanyagárakba épített adó. Az autósok július elején is csak hajszálnyival úszták meg a sarc növekedését. Az adóhatóság szerint ugyanis 51,25 dollár volt a második negyedév jegyzésárának átlaga.

Abban az esetben, ha a Brent átlagára 50 dollár alá esne, akkor a benzin jövedéki adója literenként nettó öt forinttal, a gázolajé pedig nettó tíz forinttal növekedne. Így a motorbenzin esetében ez az adónem literenkénti 120 forintról 125 forintra, a dízel esetében pedig 110,35 forintról 120,35 forintra kúszna fel. A nettó ötforintos jövedékiadó-emelkedés azonban a benzin esetében a valóságban bruttó 6,35 forint, a gázolaj nettó tízforintos adóemelése pedig bruttó 12,7 forint tehernövekedést jelentene. A kormány ugyanis a jövedéki adót megterheli a 27 százalékos forgalmi adóval is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.22.