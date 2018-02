400 forintos üzemanyagárat hozhat a nyár

Az autósok nagy örömére folyamatosan csökkent az üzemanyagok ára az elmúlt hetekben, ám a szakemberek a tendencia megfordulására számítanak, valamint akár 380-400 forintos literenkénti ár is előfordulhat. Jelenleg 5-6 százalékkal olcsóbb az üzemanyag, mint tavaly ilyenkor volt. A benzin két hét alatt 16, a gázolaj 14 forinttal lett olcsóbb átlagosan. A következő néhány hétben további árcsökkenésre számít a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az RTL Klub Híradójának nyilatkozott a cég vezérigazgatója, Molnár László, aki úgy sejti, a trend nemsokára változhat, az üzemanyagárak pedig év végéig megközelíthetik a 400 forintot is.

– Van alapja ennek a becslésnek – mondta lapunknak Szalayné Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője. Sőt, szerinte akár már ennél is hamarabb, a nyáron eljöhet a 400 forintos literenkénti ár, de előtte még csökkenésre számítanak. A következő néhány hétben még lejjebb mehet a benzinár, akár 340 forintig is – véli az ügyvezető. A benzin átlagára most 351, a gázolajé pedig 359 forint. Szerdán például 2 forinttal lett olcsóbb a benzin és a gázolaj, igaz, az utóbbié pénteken 2 forinttal emelkedett, azaz lenullázza a tegnapelőtti lépést a Mol. Az ilyen ingadozások persze cseppet sem szokatlanok a piacon. A kőolaj alig több mint egy hónapja még hároméves csúcspontjára, hordónkénti 70 dollárra drágult, majd csökkenni kezdett, és szerdára már 65 dollár alá is esett (csütörtökön 65,42 volt). – A piac gyorsan lereagálja ezeket a változásokat. Most pont csökkenőben van az olajár, aminek több oka is van. Az egyik az amerikai tőzsde zuhanása, a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones indexe 1600 ponttal, eddig nem látott mértékben zuhant százalékos viszonylatban: 2011 augusztusa óta nem veszített ennyit az értékéből. Ezek a mozgások a dollár árfolyamára is jelentős hatással voltak, s a világ valutája gyengült az elmúlt időszakban a forinthoz képest is. Amikor 60 dollár fölé emelkedik a Brent olaj hordónkénti ára, akkor az Egyesült Államok palaolajat is elkezd kitermelni, így túlkínálat jelenik meg a piacon, ami az árak csökkenését eredményezi.

Szalayné Bujdos Eszter szerint nem tart sokáig ez az autósok számára kedvező állapot. Már áprilistól megugorhatnak az árak. – A tavasz jellemzően mindig áremelést hoz, olyankor felpörögnek a szállítmányozási cégek rendelései, valamint megkezdődnek a mezőgazdasági munkák. Ezek mind nagymértékben növelik a keresletet. Nem tartom kizártnak, hogy április közepén 360-370 forintot kell fizetnünk egy liter üzemanyagért. Innen pedig már nem olyan nagy lépés a 20-30 forintos újabb áremelkedés a nyáron. Köztudott, hogy ez a szabadságolások időszaka, rengetegen mennek nyaralni, pihenni, sokan autóval, ami szintén nagy hatással van a kereslet növekedésére. Tehát igen könnyen lehet, hogy már a nyár folyamán elérjük a 400 forintos benzinárat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.23.