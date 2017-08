A belvárosban már kipukkadt az ingatlanár-lufi?

Erős forgalom mutatkozott júliusban is a hazai ingatlanpiacon, főként a főváros külső kerületeiben és Pest megyében. Budapest belvárosában ugyanakkor mérséklődött a kereslet, annak hatására, hogy az elkövetkező időszakban az új jogi szabályozás bevezetése várható a rövid távú lakáskiadás piacán – tudtuk meg a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetőjétől.

Balla Ákos szerint hamarosan több száz befektető hagy majd fel a lakáshotelek működtetésével, és ez már most érezteti a hatását a központi elhelyezkedésű, egy-két napra is kiadható ingatlanok iránti kereslet apadásában. Ennek nyomán állt meg a korábbi áremelkedés is, ezzel szemben a külső városrészekben, különösen a panellakások esetében stabil a kereslet. Ezért egyes városrészekben enyhe áremelkedés is bekövetkezett júliusban. A külső kerületekben mind a befektetők, mind a saját részre vásárlók körében népszerűek a panellakások, miután ezek az otthonok többnyire kedvező beosztásúak, és a áruk még mindig alacsony a többi lakástípuséhoz képest. – A házgyári otthonok Budapesten átlagosan 16–21 millió forintért találtak gazdára az elmúlt hónap során, míg a családi házak átlagára 30-40 millió forint körül mozgott – tette hozzá a cégvezető.

A Duna House ingatlan forgalmazó cég havitranzakciószám-becslése szerint idén a júniushoz hasonló forgalom zajlott az ingatlanpiacon júliusban is, amikor az adásvételek száma megközelítette a 13 ezres értéket. Ezzel július eddig a harmadik legerősebb hónap lett az idei évben. Összességében idén csaknem 88 ezer ingatlaneladást becsült a Duna House, amely már alig, mindössze három százalékkal marad el a tavalyi év első hét hónapjától.

– Az elmúlt évek tapasztalata alapján arra lehet számítani, hogy az augusztus idén is a gyengébb hónapok közé tartozik majd, mind a forgalom, mind az áremelkedés tekintetében – fogalmazott Balla Ákos. A szakember hozzátette: az év eleje óta egyre erősödik a vásárlók alku pozíciója. Így ma már általában ismét öt százalék körüli árengedményre tudják szorítani a vevők az eladókat.

A Genertel Biztosító Zrt. hétfőn közzétett felmérése szerint kevesebb embert aggaszt idén a lakásárak emelkedése, mint tavaly. A tanulmányból kiderül, hogy az ingatlanok vételi árának emelkedése manapság csak a megkérdezettek 18 százalékát zavarja, míg tavaly ez az arány 32 százalék volt. Vélhetően amiatt, mert a tavalyi 40 százalékhoz képest idén már 56 százalék válaszolta azt, hogy biztosan nem vesz ingatlant. Csupán 44 százalék tervez lakásvásárlást, vagy felújítást idén vagy jövőre. A válaszadók 21 százaléka úgy véli, hogy jól jár a lakásárak növekedésével. Ez az a réteg, akik árulják az ingatlanjukat és remélik, hogy a magas ár ellenére is tudnak vevőt találni – írja az elemzés. Hozzátéve: tavalyhoz képest csökkent valamelyest azok aránya is, akik befektetési céllal vásárolnának ingatlant. A 2017-es 70 százalék helyett most 64,5 százalék mondott erre a kérdésre igent, 24,3 százalék kizárta ezt a lehetőséget, a fennmaradó 11,2 százalék pedig nem tudta megmondani, hogy pontosan mi a szándéka.

