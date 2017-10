A brexit ára: 75 ezer állás elvesztésével számol a Bank of England

A Bank of England arra készül, hogy a brit pénzügyi szektorban akár 75 ezer állás is megszűnhet, miután Nagy-Britannia 2019-ben kilép az Európai Unióból – írja a BBC honlapja. A szám természetesen változhat annak függvényében, hogy milyen megállapodás születik a kilépési tárgyalásokon, de a jegybank arra kérte a bankokat és pénzügyi alapokat, hogy számoljanak az úgynevezett kemény brexit forgatókönyvvel is, vagyis azzal, hogy nem jön létre külön megállapodás a közös piacról.

A brexit után a brit pénzügyi szektor várhatóan nem fér majd hozzá korlátlanul az európai piachoz, ezért a nagy bankok elsősorban Párizsba és Frankfurtba helyezhetik át a székhelyüket a londoni Cityből, más szolgáltató cégek pedig az írországi Dublinba költözhetnek. Számos bank már megkezdte a költözés előkészítését. A Nagy-Britanniában megszűnő álláshelyekről eddig különböző számok jelentek meg. A Reuters által megkérdezett bankok 10 ezerrel, a brüsszeli Bruegel agytröszt 30 ezerrel számolt.

A másik végletet jelenti Xavier Rolet, a londoni tőzsde igazgatója egyenesen 200 ezer álláshely elvesztéséről beszélt. A Bank of England 75 ezres becslése ehhez képest középutasnak tűnik, és úgy számol, hogy 3-5 év alatt szűnik meg ennyi állás. Ebből 40 ezer közvetlenül a pénzügyi szektorban, a többi pedig a kiszolgáló ágazatokban. Ami talán pozitívum lehet a britek számára: London az előrejelzések szerint ennek ellenére is a világ egyik pénzügyi központja marad.