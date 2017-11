A fekete péntek előtt akcióztak, lecsaptak a webáruházakra

Miközben a vásárlók tömegei a kiskereskedelmi üzletek által hetek óta hirdetett Black Friday akcióra készülnek, épp az év végi csúcsidőszak indulása előtt néhány nappal rohanták le a hatóságok ellenőrei a Mall.hu webáruházat 4,5 milliárdos áfacsalást gyanítva. A cseh hátterű, ám a régió más országaiban is jelen lévő társaság az online kereskedelemben slágernek számító digitális eszközök piacán tevékenykedik, ám a területen több hasonló profilú és méretű vállalkozás is van, amelyek nagy nyertesei a november közepére időzített hatósági akciónak.

Közülük is kiemelendő a nemrég agresszív reklámkampányt indító, szintén cseh hátterű Alza.hu (amely az ottani Forbes magazin szerint a ciprusi L. S. Investments Limited cégen keresztül a 18. leggazdagabb cseh, Ales Zavoral kezében van), az áruház idehaza az elektronikus eszközök webkereskedelmének második vonalában a fő ellenfele a Mall.hu-nak. Ez utóbbi mögött egyébként a Netretail Holding B.V. áll, amely a cseh Rockaway Capital befektetőcsoport tulajdonában van. A Netretail megvásárlásához a PPF Banka cseh befektetési bank nyújtott hitelt, és a teljes tulajdonrész felett zálogjoggal bír. A bank Petr Kellner érdekeltségébe tartozik, aki Közép-Európa leggazdagabb embere.

Mint azt Madar Norbert, az internetes piaci folyamatok elemzésére szakosodott GKI Digital üzletágvezetője kifejtette, Magyarországon az eMag.hu, az Extreme Digital, valamint a Media Markt a szegmens legerősebb szereplői, ám a másodvonalban is tízmilliárdos forgalmat lehet lebonyolítani. A két cseh cég tehát hazánkban ugyanazt játssza kicsiben, mint az anyaországban nagyban, ott ugyanis a Mall.cz és az Alza.cz a piacelsőségért folytat ádáz küzdelmet. – Mindez ugyanakkor nem jelenti azt – folytatta a szakértő –, hogy a piaci küzdelem bármilyen összefüggésben lenne a napokban lefolytatott hatósági akcióval. Érdekesnek nevezte ugyanakkor, hogy a razziát épp a fekete pénteki vásárlói roham előtti hétre időzítették. (Egyébként az Extreme Digital is csütörtökön kapott – igaz, egy jóval kisebb súlyú, 20 milliós – büntetést a versenyhivataltól.)

Mint arról lapunk is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az akció során 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglalt le és zárolt a Mall.hu-nál. Az adóhatóság tájékoztatása szerint a bűnszervezet több olyan céghálózatot hozott létre, amelyben az EU-ból beszerzett áruk adótartalmát az első belföldi értékesítés után nem fizették meg. Ehhez úgynevezett bukó cégeket használtak, amelyek ukrán, szerb, illetve magyar strómanok „ügyvezetésével” működtek. Az így beszerzett árut átpörgették további cégeken, végül a webáruháznak és egyéb belföldi vevőknek adták el. Egyes bűnszervezeti tagok a belföldi árut uniós tagállami cégeknek értékesítették, ezután nagy összegű áfát igényeltek vissza, majd az árut Magyarországon adták el.

Madar Norbert a Mall.hu elleni hatósági fellépést nem kívánta kommentálni, megjegyezte ugyanakkor, hogy az áfával való trükközés az unión belül, a törvény tiszteletben tartása mellett is működő gyakorlat. A forgalmi adó eltérő mértékének lehetősége és az áruk szabad áramlásának joga együttesen biztosít egy kiskaput, amelyet a régió több országában is működő webáruházak könnyedén kihasználnak. Ennek lényege, hogy a magyar webáruházon keresztül rendelt áruról a számlát nem egy hazai társaság, hanem egy másik országban, például Csehországban működő cég állítja ki. Az adott termék ennek révén olcsóbb lesz, hiszen a magyarországi áfa 27 százalékos, a cseh pedig csak 21. Jobban jár a vevő, de a szolgáltató is, hiszen a különbözet másik – nagyobb – részét benyeli. De nyertes a cseh államkincstár is, mivel a forgalmiadó-bevétel ott jelentkezik. Rosszul jár ugyanakkor a magyar állam, hiszen az ügyletből semmilyen adó nem realizálódik idehaza. A kieső bevétel éves szinten tízmilliárdokban mérhető. Madar Norbert szerint a jelenséget csak azzal lehetne visszaszorítani, ha Magyarországon jelentősen csökkenne az áfa.

A jövő heti Black Friday egyébként kétnapos lesz, de az üzletek egy része már ma, több online és hagyományos kiskereskedelmi egység pedig jövő pénteken kínál majd jelentősebb kedvezményeket termékei árából. Az eNet kutatócég várakozásai szerint a fekete péntek 3,5 millió vásárlót vonz majd, és a játék, az ajándék, a háztartási gép, valamint a konyhafelszerelés lesz a sláger.

Kimutatható a fekete péntek A hazai e-kereskedelemben már kimutatható a fekete péntek hatása, a hagyományos üzletek forgalmában ugyanakkor még nincs olyan nagy súlya Magyarországon, hogy számszerűsíteni lehessen – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Magyarországon az internetes kereskedelemben nagyobb a fekete péntek súlya – jelezte Vámos György, megjegyezve, hogy több cég már korábban elkezdi az akciót. Becslése szerint az e-kereskedőknek 5 és 10 milliárd forint közötti bevételt hozhat az akció. A fekete péntek által generált forgalom elérheti a teljes novemberi bevétel egyharmadát – jelezte az OKSZ főtitkára. Összehasonlításként hozzátette, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem teljes novemberi volumene tavaly megközelítette a 32 milliárd forintot. Egyre több hagyományos üzletben hirdetnek fekete pénteki akciókat, de az iparcikk-kiskereskedelem súlya tízszer akkora, mint a webkereskedelemé, így nehezebben kimutatható az akció hatása. Októberhez képest általában nő az iparcikkek vásárlása novemberben, de nem lehet azt mondani, hogy a növekedés kizárólag a fekete péntek miatt lenne – fejtette ki a szakértő. A kereskedelmi szövetség főtitkára rámutatott: egyre több elkölthető jövedelme van a lakosságnak, a kereskedők pedig a fekete péntekkel a decemberi, karácsonyi vásárlási időszakot próbálják megnyújtani. Már nem csak egy pénteken van black friday, és már nem csak egy napra koncentrálódik az akció – tette hozzá. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.17.