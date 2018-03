A focisták nyomába nem ér, de milliárdok forognak a kulturális taóban

A Magyarországon működő vállalkozások társasági adójuk (tao) egy részét felajánlhatják a látványsportágak mellett a filmek és a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek támogatására is. A taorendszer 2011-es bevezetése óta ez a fajta támogatás a harmadik legfontosabbá nőtte ki magát a költségvetés és a Nemzeti Kulturális Alap után. Kulturális célú támogatás esetén az adóelőlegből és az adóelőleg-kiegészítésből felajánlott összegnek, de legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka írható jóvá. Amennyiben egy cég kizárólag az éves adóbevallásában rendelkezik a taotámogatásról, az adójóváírás mértéke legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka lehet.

A társaságiadó-bevétel 2017-re tervezett összege 735 milliárd forint volt, amelyből a két kulturális területre több mint 33 milliárd forint taotámogatás jutott. Jelenleg 500-nál is több olyan közhasznú, előadó-művészettel foglalkozó szervezet van a nyilvántartásban, amely jogosult a taopénzre. Ám amíg az önkormányzati és állami fenntartású szervezetek automatikusan bekerülnek a körbe, addig a közhasznú szervezeteknek – alapítványoknak, egyesületeknek, nonprofit kft-knek – hároméves működést kell igazolniuk, melyben a fő tevékenységi kör közhasznú előadó-művészet kell, hogy legyen, és amelybe a tánctól kezdve a bábozás is beletartozhat. A nyilvántartásba vételt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) mellett működő Előadó-művészeti Iroda végzi, és a jogszabály azt is meghatározza, évente minimum hány előadás után lehet taotámogatást igényelni utólagosan. Az előírt minimum a színészek és a bábművészek esetében 80, míg a magántáncosoknál vagy -énekeseknél 40 előadás. Ugyanez a minimum a zenekarok esetében legalább 40, énekkaroknál pedig legalább 32 hangversenyt jelent.

Természetesen itt is megjelentek a közvetítőcégek, melyek 15-20 százalékos jutalék fejében összehozzák az érdekelt feleket. Miután taotámogatást kizárólag úgy lehet lehívni, ha egy kulturális program szervezője közhasznú társaság, ezért szerepel egyre több előadóművész, zenész együtt valamilyen szimfonikus zenekarral, ugyanis utóbbiak fellépéseit általában nonprofit cégek szervezik. Például a Magyar Virtuózok Művészeti Nonprofit Kft. – amely a Magyar Virtuózok Kamarazenekarának fellépéseit szervezi –, 2016-ban 1,3 milliárd forint taót szedett össze, ami azt feltételezi, hogy a zenekar éves szinten napi 2-3 fellépésre vállalkozott.

A színházak a nézőszám után kaphatnak támogatást, az éves jegyárbevétel 80 százalékáig gyűjthetnek pénzt. A G7 portál például kiderítette, hogy a 2013-ban alapított Anonymus Színház eddig 1,15 milliárd forintnyi közpénzt markolt fel arra hivatkozva, hogy az angliai Blackpoolban lép fel rendszeresen telt ház előtt a Hot Ice jégtáncshow-ban, holott a lap által megkeresett, a show-t szervező angol cég nem is tudott arról, hogy 2014, 2015 és 2016 során lett volna a fellépéseknek magyar résztvevője.

