Tesco-dolgozó: két ember helyett kell dolgoznom

A szakszervezetek minden szakmunkás garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalónak 15 ezer forintos béremelést követelnek a Tescónál – mondta Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szombaton Budapesten, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt tartott demonstráción.

A tüntetést a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ) közösen szervezték. A szakszervezet követelése, hogy a Tesco tartsa be korábbi ígéretét, miszerint a három legjobban fizető munkáltató közé akar tartozni a szektorban, ehhez azonban idén és 2018. január 1-jétől is biztosítani kell a cégnek a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalóinak a korábbi 15 ezer forintos bérelőnyt, valamint azt is, hogy ennél a bérnél senki nem kereshet kevesebbet a vállalatnál – olvasható a petícióban, melyet a demonstráció végén adtak át a Tesco képviselőjének.

A KASZ elnöke közölte: ha nem lesznek tisztességes bértárgyalások, folytatják a demonstrációkat, és ha kell, létrehozzák a sztrájkbizottságot és akár sztrájkot is szerveznek. Sáling József a résztvevők számát 300-ra becsülte.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az Index.hu tudósítása szerint az eseményen először Szalóki Ági beszélt, aki arra biztatta a dolgozókat, ne hagyják magukat, küzdjenek a jogaikért, fogjanak össze, majd később a tüntetést is ő zárta a Neked írom a dalt című sláger eléneklésével. Szalóki után felszólalt Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) vezetője, aki elmondta, petíciót adnak át a Tescónak. Szerinte a nap fő üzenete a világnak és a munkáltatóknak, hogy a munkavállalók összefogtak, nem hagyják magukat. „Nemcsak a bérekkel van baj, a létszámhiány is legalább akkora probléma, mint az alacsony bér” – tette hozzá.

„Ez a béremelés, amit most a Tesco ajánlott, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Nem csak azért, mert megalázó 4000 forinttal kiszúrni az emberek szemét, miközben minden más cég és minden más szakma is legalább mindenkinek annyit adott, amivel a minimálbére emelkedett. Ez 32 ezer forint. Itt erről szó sincs, ebbe a 2 százalékba nem fér bele a 32 ezer. De a szakmunkásoknak is a tavalyi évben megajánlotta, hogy lesz előnye a Tescónak, legalább 15 ezer forint, most ebből is visszavett, és megtart 4 ezer forintot, ami szintén elfogadhatatlan azért, mert nagyon nagy a létszámhiány. Ilyen béremeléssel nem lehet pótolni, nem lehet megtartani a szakembereket” – mondta a Hír TV-nek a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Sáling József.

A szakszervezeti vezető korábban a Magyar Nemzetnek azt mondta, ha nem lesz eredményes a szombati demonstráció, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy a dolgozók üres bevásárlókocsikkal lassítsák az üzletlánc forgalmát.

Karsai Zoltán, a KASZ Tesco alapszervezetének elnöke a béremelés és az alacsony foglalkoztatotti létszám kapcsán azt mondta, hogy ez egy negatív spirál, amiből ki kell törni, mert ha nincs meg a megfelelő dolgozói létszám, akkor a cég nem éri el a tervezett forgalmat, megfelelő forgalom nélkül viszont a bérköltségek is egyre alacsonyabbak leszek.

A demonstrálók a rendezvényen „Elvárás az van, dolgozói létszám az nincs.” „2 ember helyett kell dolgoznom!”, „Én felelek a készletekért, de a bérem egy árufeltöltőé!”, „Nem vagyunk játékszerek!”, „Eddig csak mi tűrtünk!” feliratú táblákkal vonultak fel.

A Jobbik támogatja a tescósok demonstrációját, és Gyöngyösi Márton más munkavállalókat és szakszervezeteket is arra biztat: próbálják kiharcolni a magasabb béreket. A képviselő szerint nyomást kell helyezni a magyar kormányra és az unióra, hogy a dolgozók egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak az EU valamennyi tagállamában. A Jobbik ezért indította el béruniós kezdeményezését. Kiáll a Tesco dolgozók mellett a Demokratikus Koalíció is, az ellenzéki párt közleményében azt írta: támogatnak minden olyan szakszervezeti kezdeményezést, amely azt szolgálja, hogy a tisztességes munkáért tisztességes megélhetés járjon.

A Tesco-Global Áruházak Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, hogy a szakszervezetek által átadott petíció tartalmát vizsgálják. A KASZ a kereskedelemben foglalkoztatott munkavállalók közül 15 ezer munkavállaló, a KDFSZ a Tesco munkavállalói közül pedig közel 1000 dolgozó érdekeit képviseli.