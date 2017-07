A jó hírnevét védelmezné a kötvénycég

Négy év alatt egyetlen sajtó-helyreigazítási pert sem kezdeményezett az egyik, letelepedési kötvényeket közvetítő vállalkozás, az Arton Capital, de úgy tűnik, ennek most vége: tömeges perekre készülhet fel a magyar médiapiac. A cég szerint a magyar újságok „túloznak, és félrevezető cikkeket írnak” a vállalkozásról, amelyhez áprilisban törtek be, és vittek el jelentős mennyiségű készpénzt. – Az Arton Capital nagyon komolyan veszi saját jó hírnevét, és minden szükséges lépést meg fog tenni azért, hogy a valótlanságokat helyreigazítsa, és megvédje jó hírnevét, melyet a megbízhatósága és gondossága eredményeként, kemény munkával vívott ki – olvasható a közleményükben.

Nagy kérdés, miért éppen most lett ilyen érzékeny a jó üzleti hírnevére, holott lapunk már tucatnyi cikkben számolt be az Arton Capital működéséről. Ez az egyetlen cég a nyolc közül, amely magyarországi székhelyű vállalkozásként kapott engedélyt az Országgyűlés fideszes többségű gazdasági bizottságától a letelepedési kötvények forgalmazására. A többi hét vállalkozás offshore hátterű cég.

Lapuk azonban az Arton Capital Hungary Kft. esetében is feltárt egy offshore céget, miután a vállalkozás az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett European Bond Program Management Consultancyn (EBPMC) keresztül is kapcsolatba kerül a pénzes külföldi bevándorlókkal. Sőt a vállalatról az is kiderült, hogy fél áron is biztosítja a magyar letelepedési programban való részvételt. A vállalkozás üzleti beszámolója is furcsa adatokat tartalmaz, hiszen a szolgáltatási díjak sokkal kisebb összegben szerepelnek a könyvelésben, mint ahány kötvényt megvásárolt az Arton Capital Hungary Kft. Ennek a vállalkozásnak a vezetője pedig nem más, mint Rogán Antal miniszter egyetemi iskolatársa, Balogh Radosztina.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.08.