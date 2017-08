A kamion-Eb napján tett bejelentést Szijjártó Péter a hollandokról

Nem tart attól, hogy a külpolitikai viták veszélyeztetik egy fontos európai országgal a gazdasági együttműködést – mondta az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. A Hollandiával kapcsolatos diplomáciai vitára utalva Szijjártó kérdésre megismételte: pénteken felhívta a holland külügyminiszter, aki elhatárolódott leköszönő nagykövetük Magyarországot negatívan érintő kijelentéseitől, és hangsúlyozta, hogy azok nem tükrözik a holland kormány álláspontját. Szijjártó Péter hozzátette: az elhatárolódást elfogadta, és hétfőn konzultál a Hágából visszarendelt nagykövettel, hogy gyorsabban meghozzák a szükséges döntéseket. Ismeretes, a távozó holland nagykövet, Gajus Scheltema a 168 Órának adott interjúban egyebek mellett azt mondta, hogy a szélsőséges iszlamisták „ugyanolyan elv mentén kreálnak ellenséget, mint a magyar kormány”. Ezt követően Szijjártó közölte, kérjenek bocsánatot, s a két ország között pedig meghatározatlan időre abbamarad a nagyköveti szintű kapcsolattartás. Bert Koenders holland külügyminiszter még pénteken leszögezte: – Nyilvánvaló, hogy semmiféle kapcsolat nem áll fent a terrorizmus és a magyar kormány fellépése között. Ez fel sem merül – jelentette ki.

A gyorsasági kamion-Eb magyarországi állomásának vasárnapi versenynapján Szijjártó Péter az MTI-nek még arról is nyilatkozott, hogy a járműipari beruházások ösztönzésénél a következő években jóval erőteljesebben fogják figyelembe venni tehergépjármű-ipar fejlesztéseivel kapcsolatos kérdéseket.

„Az, hogy Magyarország sportnagyhatalom, az az idei nyár után többé nem lehet kérdéses. A vizes világbajnokság mellett Forma-1-et, Győrben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) rendeztünk, most itt a kamion-Eb mezőnye, a jövő héten pedig cselgáncs-vb lesz Budapesten” – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: a Hungaroringen ezen a hétvégén zajló esemény azért is fontos, mert az autóipar nem csak a személygépjárművek gyártásáról szól, a tehergépkocsik ágazata pedig a gépjárműipar modernizálásának szempontjából az élen jár.

„Könnyen lehet, hogy az elektromobilitás fejlesztései hamarabb jelennek majd meg a kamionokban, mint a személyautókban. Ezért is itt az ideje, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóiparon belül ugyanúgy koncentráljunk a tehergépjármű-iparra is” - jelentette ki a miniszter. Szijjártó szerint a Magyarországon már most is jelen lévő járműipari vállalatokat meg kell győzni arról, hogy a tehergépjármű-gyártás területén is jobban számítsanak az országra. A miniszter megjegyezte, az ágazat termelési értéke új rekordra emelkedik az idén, meghaladja a 8000 milliárd forintot.

Arról már a Napi.hu portál tudósított, hogy a Hungaroringen tartott kamion-Eb-futamon Kelet-Magyarország egyik legmeghatározóbb logisztikai szolgáltatója és fuvarozó vállalata, a Révész Group és a DAF bejelentette, hogy a szolgáltató 370 új DAF kamiont szerez be. A Révész Group tulajdonosa, Révész Bálint pedig átvette a 370 kamiont jelképező kulcsot.

Arra pedig a Hvg.hu hívta fel a figyelmet, hogy bár a kamionok gyártója, a DAF Trucks N.V. amerikai kézben van, a járművek minden valószínűség szerint a cég holland, esetleg belgiumi üzemében készülnek, a társaság pedig a holland GDP-t növeli majd a jókora magyar üzlettel.

A kamion-Eb a vasárnapi első futamán egyébként a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar pilótája a második helyen ért célba.