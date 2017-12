A karácsonyi vásárlásnál is csak óvatosan a hitellel!

Lassan elfelejtik az emberek a 2008-as pénzügyi válság okozta sokkot. Jól mutatja mindezt, hogy a jegybank legfrissebb statisztikája szerint az idei első három negyedévben 45 százalékkal több fogyasztási hitel talált gazdára, mint egy esztendővel korábban. A már megkezdődött karácsonyi nagybevásárlások során a hitelfelvételi láz még magasabbra szökhet. Óvatosan kell azonban bánni a kölcsönökkel, mert ha nem elég körültekintő valaki, alaposan ráfizethet.

Az áruházakban, bevásárlóközpontokban egymást érik a nullaszázalékos kamattal, teljeshiteldíj-mutatóval (thm) kínált ajándékvásárlási ajánlatok, ami nagy csáberőt jelent a családoknak. Érdemes azonban utánanézni, illetve -számolni, hogy valóban ingyenes-e a hitel, vagy csak vevőcsalogatónak szánták. Előfordulhat ugyanis, hogy a kamat valóban nulla százalék, a thm viszont korántsem, mert ebbe rejtették a kereskedő, illetve a bank hasznát. De még a nullaszázalékos thm sem jelent biztosítékot a pluszköltségek ellen, hiszen vannak olyan ajánlatok, ahol külön tételként jelenik meg egy tetemes összeg. Például ügyintézési költség, egyszeri díj vagy egyéb tétel formájában tűnik fel egy nagyobb összeg, így viszont már szó sincs arról, hogy ingyenes lenne a hitel.

Aki vásárlásra készül, annak érdemes összevetnie a karácsonyi akciós áron vagy akciós hitellel kínált termékek árát a korábbi árakkal, hiszen előfordulhat, hogy csak nevében akciós a termék, akár még drágábban is kínálhatják, mint néhány hónappal azelőtt. De az is előfordulhat, hogy ugyanaz máshol jóval olcsóbb. Ezért érdemes az internetes felületeken utánanézni, hol milyen feltételekkel és mennyiért lehet hozzájutni valamihez. Sokat spórolhat meg az ember néhány órás böngészéssel. Azt is érdemes ellenőrizni az ajánlat átolvasásakor, hogy nem kötik-e a kedvezményt számlanyitáshoz, esetleg vásárlói kártya kiváltásához.

Ha pedig valaki mindenképpen olyan ajándékot szeretne venni, amelyre nincs meg a pénze, akkor rangsorolnia kell a hitellehetőségeket. Ha a fentiek szerinti valóban ingyenes hitellel kínálják, akkor annak igénylése lehet a legolcsóbb megoldás. Ekkor is számba kell azonban venni, hogy befolyik-e a törlesztési időszak alatt akkora jövedelem, amelyből gond nélkül fizethetők a havi részletek. Ennek persze minden más hitel esetén is gondosan utána kell számolni.

Ha nagyobb összegről van szó – amikor egy nagyobb értékű ajándékot vesz valaki, vagy több családtagnak akar többfélével kedveskedni –, szóba jöhet a személyi hitel, amelynek futamideje akár öt év is lehet, és gyakran már tíz százalék alatti kamattal is kínálják. Ez esetben azonban figyelembe kell venni, hogy hosszabb időre adósodik el a vásárló, mint az áruhitelnél.

Ugyanakkor kétségtelen előny, hogy relatíve nagyobb összeghez is viszonylag gyorsan, kevés adminisztrációval juthat a vásárló, ráadásul szabadon költheti el.

Rosszabb megoldás, ha hitelkártyával szerezzük be a karácsonyi ajándékot, mert így kifejezetten rövid idő alatt, legjobb esetben is negyvenöt napon belül vissza kell fizetni az igénybe vett összeget. Hasonló a helyzet a folyószámlahiteleknél. Ha pedig nem tudjuk idejében törleszteni a fölhasznált összeget, igen magas kamatot kell fizetni.

