A kétezres évek eleje óta nem láttak olyat, mint Mészáros Lőrinc cégeinél

Elképesztő ármozgásokat és forgalmat produkálnak mostanában a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és nagyvállalkozó érdekeltségei közé sorolt tőzsdei cégek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Az Opus Nyrt. (korábbi nevén Opimus) például csaknem tízszázalékos pluszban zárt szerdán úgy, hogy közben a forgalma majdnem megelőzte az OTP-papírokét. A Mészáros-cég részvényei 4,9 milliárdos forgalmat bonyolítottak le, míg az OTP 5,4 milliárdos forgalommal fejezte be a kereskedést. Csak összehasonlításként: a bank kétszázmillió papírral forog a tőzsdén, az Opus viszont csupán 72 millióval. Ami azt jelenti, hogy az Opus-részvényeket feltehetően egy napon belül is többször adják-veszik a kereskedők. Ami persze szabályos, de legalábbis furcsa, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) elnöke szerint ilyen kis papírral ez eddig nem fordult elő a pesti parketten.

Nemcsak az Opus, a polgármester egyéb érdekeltségei is szépen teljesítettek szerdán. Az Appennin is bekerült a top ötbe majdnem kétmilliárd forintos forgalommal, megelőzve ezzel a Richtert és a Magyar Telekomot, de a Konzum Nyrt. is hatalmas, egymilliárd forintos forgalmat hozott. Ráadásul úgy produkáltak nagyszerűen ezek a papírok szerdán, hogy egy nappal korábban még fel kellett függeszteni egy időre a kereskedést az Opusszal, mert papírjainak értéke 15 százaléknál is nagyobb mértékben esett, de a Konzum is majdnem elérte ezt a szintet. Vagyis a miniszterelnökhöz közel álló Mészáros Lőrinchez köthető cégek részvényeinek árfolyama rendkívül hektikus.

Dióslaki Gábor, a TEBÉSZ elnöke szerint szokatlan, hogy ekkora forgalmat produkáljanak ezek a papírok. A vezető tőzsdei cégekhez képest ugyanis közkézen forgó részvényeik száma igen csekély. Az Opus úgy tudott akkora forgalmat produkálni, mint az OTP, hogy az összes tőzsdére vitt részvényből csak 23 százalék a közkézhányad, míg az OTP-nél ez az arány 72 százalék.

Az sem hétköznapi, ahogyan ezeknek a vállalkozásoknak az értéke emelkedik. A Mészáros Lőrinc kötelékébe nem olyan rég bekerült Appeninn Nyrt. értéke a duplájára nőtt, hétfőn már az ezer forintot is meghaladta az árfolyam. A Konzumé kedden már új történelmi csúcson, 3496 forinton is állt. Az egy évvel ezelőtt 40 forinton álló Opus tegnap 595 forinton zárt, a Konzum még ennél is szédületesebb ralit produkált: egy éve 55 forinton forogtak a papírjai, tegnap 2603 forinton zárták a kereskedést.

– A hektikus ármozgás mögött valószínűleg az áll, hogy a kis- és közepes befektetők rövid távú befektetésként kezelik ezeket a papírokat – magyarázta Dióslaki Gábor a mozgások eredetét. Ugyanakkor az árfolyam ugrándozása annak a jele is lehet, hogy megjelent a piacon egy intézményi befektető, amely nagyobb részvénycsomagot adott el. A keddi tőzsdei adatokból látszott, hogy az Opus kereskedésének felfüggesztésekor nagyságrendileg 680 millió forintnyi részvényre adtak eladási megbízást. A szövetség vezetője szerint ehhez hasonló tőzsdei mozgások csak külföldön voltak tapasztalhatók a 2000-es évek elején, a dotkomlufi kipukkanása idején.

Rendkívüli közgyűlés Egészen pontosan egy hónap múlva rendkívüli közgyűlést tart Mészáros Lőrinc tőzsdei zászlóshajója, a Konzum Nyrt. – derül ki a tőzsde honlapján közzétett közleményből. A közgyűlésnek összesen két napirendi pontja van, az igazgatóság felhatalmazása a részvénytársaság alaptőkéjének felemelésére és egyebek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.09.