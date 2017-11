A kiskereskedelemben is megjelenhetnek a nyugdíjas szövetkezetek

A nyugdíjas szövetkezetek a közeljövőben akár a kiskereskedelemben is megjelenhetnek nagyobb számban a Magyar Idők cikke szerint, hiszen erre több kiskereskedelmi lánc is tett lépéseket, mivel a cégek ezzel jelentős munkaerőköltséget takarítanak meg. Az eddig elhelyezkedők pontos számát egyelőre nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy július óta már több mint 70 érdekközösség alakult meg, mutatva a konstrukció népszerűségét. „A munkaadók ugyanakkor az egyénileg munkát vállaló nyugdíjasok kedvezményes járulékfizetésének bevezetését is javasolják” – írja a lap.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte, hogy a júliustól bevezetett nyugdíjas szövetkezeti modell a munkaadók számára jelentős járulékkedvezményt biztosít, ezért a nagy kereskedelmi láncok érdekeltek lehetnek abban, hogy jelenlegi dolgozójukat ilyen formában foglalkoztassák tovább. És a dolgozónak is kedvező ez a konstrukció, hiszen rugalmas időbeosztásban vállalhat munkát. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője megnyugtatásul úgy nyilatkozott, hogy az alacsony dolgozói létszámok miatt nem lehet számítani arra, hogy a nyugdíjasok nagyobb számú megjelenése az aktív dolgozók ellenében történne. Zs. Szőke Zoltán pedig, az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a szövetkezeti modell a munkaerő közvetítésében is segíthet, ezért jelentős eszköz az idősek munkavállalásának ösztönzésére.

A 65 év felettiek 2,4 százaléka, mintegy 42 ezer fő vállal ma Magyarországon valamilyen munkát, míg az uniós átlag 5,6 százalék az Eurostat adatai szerint – olvasható a Magyar Idők írásában.