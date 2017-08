A kormány 700 milliárdos túllépést engedélyezett az EU-források felhasználásában

Az erről szóló kormányrendelet felsorolja azokat a programterületeket, amelyek túlléphetik a támogatási előirányzat költségvetési törvényben rögzített összegét.

A Miniszterelnökség az MTI érdeklődésére közölte, az eredeti támogatási előirányzat 618,445 milliárd forint volt, a túllépés engedélyezésére pedig azért van szükség, mert Magyarország hatékonyan, más tagállamokhoz képest gyorsabban használja fel az uniós fejlesztési forrásokat.

A tapasztalatok azt mutatják, lehetnek olyan fejlesztések, amelyek meghiúsulnak. Az ilyen források csak akkor lesznek később is elérhetők az ország által, ha már most felkészül a helyzetre. Számolnak továbbá az uniós szabályoknak megfelelő olyan fejlesztésekkel is, amelyeket a jövőben a hazai költségvetés helyett az EU-forrásokra lehet majd elszámolni – írja a Miniszterelnökség.

A kormány a döntésnél mérlegelte azt is, hogy a brüsszeli utalás operatív programonként eltérhet, ennek hatását is kiegyenlíti.

A Miniszterelnökség hangsúlyozta: az uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztések is jelentősen befolyásolják az ország gazdasági növekedését, ezért fontos, hogy állandó likviditásuk legyen a költségvetési soroknak, egy napig se fordulhasson elő olyan helyzet, hogy a késve érkező utalások miatt egy pályázó később jut hozzá a fejlesztéséhez szükséges, államtól várt forrásokhoz.