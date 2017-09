A luxusrandizás fellegvárához kapcsolódik közvetve a Mol-vezér és a Líra-tulaj lánya

A belga miniszterek jogi lépéseket tesznek azért, hogy a Richmeetbeautiful nevű internetes, luxusrandizós oldal ne hirdethessen az egyetemek közelében. A gazdag férfiakat (sugar daddyk) fiatal lányokkal összehozó oldal hirdetései az utóbbi napokban a brüsszeli egyetem campusa előtt is megjelentek. Ezeken az áll: „Javíts az életmódodon. Szerezz egy sugar daddyt!” Az oldalt gyakran vádolják azzal, hogy támogatja a prostitúciót, és kihasználja a fiatal lányok bizonytalan anyagi helyzetét.

Ehhez nagyon hasonló oldal, Puncs.hu néven, Magyarországon is működik, amely ráadásul többmilliós nyereséget hozó vállalkozás is egyben. Bár itthon is többször hangoztattak jogi aggályokat az oldal kapcsán, az elmúlt hónapokban a fél ország tele volt „puncsos” plakátokkal, amelyen ez a szlogen állt: „Én csak menő pasikkal randizok.” A Puncs.hu-t üzemeltető cég a 2015-ben bejegyzett, tízmilliós alaptőkével rendelkező Ntice Kft., amelynek egyik tulajdonosa a Dating Central Europe Zrt. (Dace). Ez utóbbi egy 2014-ben létrejött online társkereső startup vállalkozás, amely azzal került be korábban a hírekbe, hogy közvetett tulajdonosa, a Gran Kockázati Tőkealapon keresztül nem más, mint Hernádi Zsolt Mol-vezér.

A Gran tőkealap 2013-ban nyert el 4,3 milliárd forintnyi uniós forrást az Új Széchenyi kockázati tőkeprogramból, ennek egy részét fektette a társkeresőbe. Az Európai Bizottság egyébként 4,3 milliárd forint büntetést szabott ki hazánkra az ilyen támogatások miatt, ugyanis a pályázatok elnyerése céljából a cégek vidékre jegyezték be székhelyüket, holott valójában a Közép-Magyarország régióban működnek. A Dace céges beszámolója alapján tavaly 724 millió forintos mérlegfőösszeg mellett, 420 milliós nettó árbevételt ért el, osztalékot azonban nem fizetett a tulajdonosoknak, mint egy évvel korábban, amikor 135 millió forintot vettek ki a cégből. Ennek fényében nem kétséges, hogy jövedelmező üzletágról van szó, bár valamennyire megmosolyogtató, hogy közvetve Hernádi Zsolt és állami források is hozzákapcsolhatók egy ilyen profilú vállalkozáshoz.

Nem tudni pontosan, hogy Hernádi miért épp ezt a piacot szemelte ki magának. A Dace egyébként máshonnan is tudott volna kezdőtőkét szerezni: a cég vezérigazgatója és ötletgazdája Weiler Péter, akinek felesége az ismert média-üzletember, egyben a sok száz gyerekkönyvet is forgalmazó Líra tulajdonosa, a száz leggazdagabb magyar egyike, Kolosi Tamás leánya. Weiler Péter képzőművész, aki mostanság a Közép-európai Egyetem (CEU) melletti kiállással és a Soros-plakátok elleni fellépésével hívta fel magára a sajtó figyelmét.

Úgy látszik, a Dace az utóbbi évben a társkeresési piacon minden szegmenst le akar fedni, mert időközben több oldalt is alapított, átvett és működtet. Ilyenek a házasság melletti kalandokat keresőknek szolgáltatást kínáló Viszony.hu, a sima Tinder-szerű Randivonal.hu, a tudományos alapú párkeresést kínáló Vagyokneked.hu (Csernus Imre pszichiáter ötlete alapján), az idősebb korosztályt megcélzó Újszerelem.hu, a Melegrandi.hu vagy a Szexrandi.hu nevű weboldalak. Az utóbbi oldal kapcsán az Európai Bizottság etikai aggályokat vetett fel. Weiler – aki lapunk megkeresését elhárította – nemzetközi terjeszkedésben is gondolkodhat, tavaly már belépett a román társkeresési piacra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.29.