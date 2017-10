A magyar állam segítheti ki a Csíki Sör eladósodott gyártóját

Információink szerint súlyosan eladósodott és csődközeli állapotba került a székelyföldi Lixid Project SRL, a Csíki Sör gyártója. A hitelezők szorításában az előremenekülést választó cég taktikája nem jött be: a magyarországi piacon nem kelendő a portéka, így még nagyobb lett a baj. Úgy tudjuk, a vállalkozást vezető Lénárd András magyar bankokkal (köztük állami tulajdonban lévő pénzintézetekkel) tárgyal a hitelek átcsoportosításáról, így könnyen lehet, hogy a magyar adófizetők pénzéből segítik meg az alkoholos italt gyártó erdélyi vállalkozást.

Információinkat közvetve megerősítik a cég tavalyi adatai: a román cégnyilvántartásban böngészve kiderül, hogy a Lixid Project SRL adóssága 2016-ban 16 millió euró, vagyis közel ötmilliárd forint volt. A vállalkozás tavaly 4,5 millió eurós forgalom mellett 1,6 milliós, vagyis félmilliárd forintos veszteséget termelt. Erre jön rá az idei agresszív magyarországi terjeszkedés, amely szintén pénzbe került – például négyszeresére növelték a gyár kapacitását, hogy a várható igényeket gond nélkül ki tudják elégíteni.

Úgy tudjuk, miután az anyaországi politikusok kiálltak a székelyföldi sörgyár mellett (Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még a csíkszentsimoni gyárba is ellátogatott, hogy a magyar kormány támogatásáról biztosítsa a Csíki Sör Manufaktúrát), a cégvezetés arra számított, hogy a magyarországi terjeszkedés simán fog menni, mert az emberek érzelmi okokból őket fogják választani. A terv nem sikerült, és ezt jól bizonyítja Lénárd augusztus végi nyilatkozata, amely szerint árháborút indítottak ellenük a magyarországi forgalmazók. A vállalkozó az Origónak arról panaszkodott: a nagy sörgyártók és a boltok egy kartellgyanús összefogást hoztak létre a kis székely manufaktúra ellen, ezért nem tudnak bekerülni a boltokba, és így akadozik a magyarországi értékesítés. (Jó kérdés, hogy mitől manufaktúra az a gyár, amely képes naponta negyvenezer liter sört előállítani – a szerk.) Válaszul kitalálták az ingyenes házhoz szállítást, de ez sem indult fényesen, mert augusztusban, amikor a meleg miatt a legtöbb sör fogy, olyan akciót hirdettek a Facebook-oldalukon, amely szerint aki egy rekesz sört rendelt náluk, az ingyen házhoz szállítást, valamint ajándékként egy második rekesz sört is kapott.

Belső körökből származó információink szerint legkésőbb tavaszra bedől a gyár, hacsak nem érkezik valahonnan váratlan segítség. Úgy tudjuk, a gyártósorokat, a gyárépületet, de még a telket is jelzálog terheli. A magyar kormány egyszer már a hóna alá nyúlt a cégnek: a lex Heineken néven márciusban törvényjavaslatot nyújtott be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Lázár János kancelláriaminiszter. Nem tudni, ennek a hatására-e, de ezután nem sokkal a holland multinacionális cég székelyföldi gyára megegyezett az Igazi Csíki Sör gyártójával a névhasználatról, majd a törvényjavaslat is lekerült egy időre a napirendről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.12.