A magyarországi IKEA nem érintett az adócsalási ügyben

Az IKEA-csoport minden piacon a törvényeket betartva adózik – hangsúlyozta az áruházlánc arra a hírre reagálva, miszerint az Európai Bizottság adócsalás vádjával vizsgálatot indított az Inter IKEA Systems B. V. ellen. A közlemény szerint az IKEA-csoport, amelynek tagja az IKEA magyarországi vállalata, az IKEA Lakberendezési Kft. is, hétfőn értesült a vizsgálatról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint írták, amikor a 80-as években az IKEA terjeszkedni kezdett, a cégalapító Ingvar Kamprad úgy döntött, hogy az IKEA koncepcióját meg kell védeni, hogy az a franchise-rendszerben működő piacokon minden vásárlónak ugyanazt jelentse. Így jött létre az Inter IKEA Systems B. V., amely az egyes IKEA-piacokon biztosítja a tudást, fejleszti a koncepciót, és segíti annak megvalósulását.

Az IKEA-csoport, amelynek alvállalata az INGKA Holding B. V., franchise-együttműködésben dolgozik az Inter IKEA Systems B. V. vállalattal, és a koncepció használatáért minden piac jogdíjat fizet.

Ebbe a csoportba tartozik Magyarország és Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Kína, Horvátország, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Dél-Korea, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok.

Az IKEA-csoport egyike az összesen tizenegy nagy franchise-vállalatnak, és minden piacon a törvényeket betartva adózik. A 2017. pénzügyi évben az IKEA-csoport 1,3 milliárd euró adót fizetett be. Az IKEA a magyar piacon is betart minden adózással kapcsolatos előírást, a 2016. lezárt gazdasági évben 741,8 millió forintnyi társasági adót fizetett be, a 2017. gazdasági évben pedig előzetes adatok szerint több mint 650 millió forintnyi társasági adót fizet be – írták.