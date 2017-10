A polcok feltöltésére sincs elég ember az áruházakban

Szinte teljesen eltűnhetnek a fizetésbeli különbségek a vidéki és fővárosi áruházakban. Az Auchan vidéki egységeiben 30-40 ezer forintot emelnek novembertől, a fővárosban 10-20 ezret. A többi cég is hasonló példát követ, ezzel pedig fokozatosan eltűnhetnek a bérzónák – mondta szerdai sajtótájékoztatóján a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) leköszönő elnöke. Sáling József hangsúlyozta, továbbra is óriási problémák vannak az ágazatban, sok üzletben már arra sincs elég ember, hogy kipakolják az árut a polcokra. Ezért a legtöbb céggel intenzív tárgyalásokat kezdenek a munkaerőhiány megoldására és a jövő évi bérekre vonatkozóan.

A legsürgősebb jelenleg a Metro dolgozóinak helyzete, van olyan üzlet, ahol szinte kritikussá vált az emberhiány és elképesztően leterheltek az alkalmazottak. A KASZ csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a cég vezetésével, ha nem sikerül megállapodniuk, akkor Sáling szerint elkerülhetetlen a sztrájk, ami a Tesco sikerén felbuzdulva, munkaleállást jelent majd.

– Nagy visszhangja volt az ágazatban a szeptemberi megmozdulásnak, a tescósoknak köszönhető, hogy a cégek elkezdték az érdemi tárgyalásokat és sok helyen előre hozták a januári, kötelező szakmunkás minimálbéremelést – mondta Karsai Zoltán, a KASZ új elnöke, aki eddig a multinacionális cég dolgozóit képviselte a szervezeten belül. Hozzátette, a példa nélküli akcióban 56 üzlet zárt be teljesen, 126 volt érintett valamilyen szinten és 4500 ember vett benne részt, vállalva, hogy kiesik egy-két napi bére.

– Csak az üzletekkel tudunk tárgyalni, mert úgy tűnik, a kormány a választásokig biztosan nem foglalkozik érdemben a problémáinkkal. Ragaszkodik az egykulcsos személyi jövedelemadóhoz (szja), nem hajlandó változtatni a munka törvénykönyvén sem, pedig több konkrét javaslatot fogalmaztunk meg, nem de más szakmák képviselői is. Égető probléma, hogy egyre több vidéki üzletet selejteznek ki. A falusi kereskedelem megmentése érdekében javasoltuk, hogy hozzanak létre egy pályázati rendszert, amivel a boltok pénzhez juthatnának, többek között szja-visszatérítés formájában. A kormány azt közölte, gondolkodnak a megoldáson, de idén már biztos nem lesz ebből semmi – jegyezte meg Sáling József.

Hangsúlyozta, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az idei évben a kötelező béremelések miatt nagy volt a létszámleépítés, mert a cégek nem tudták kigazdálkodni a növelést. Egyelőre a jövő évi újabb kötelező 20 ezer forintos – 161-ről 181 ezerre – emelésnél is az látszik, hogy a cégek még nem tudják, hogyan oldják meg. Sáling József hozzátette, erről tárgyalnak majd novembertől a Tescóval, a Pennyvel, az Auchennel, a Cooppal is. Mint mondta, szeretnénk elérni, hogy a Tesco, aki a sztrájk óta pótlékok nélkül 179 ezer forintra emelt, ne csak 2 ezer forintot adjon hozzá a fizetésekhez januártól, hanem ennél jóval többet.

A Reálhoz, a CBA-hoz egyelőre még nem jutott be a szakszervezet, pedig sok megkeresést kapnak onnan és például az Aldiból is. Tárgyalnak a Sparral is, mint Sáling József elmondta, a sajtóban szerdán megjelent 13. havi fizetés valójában nem meglepetés, hiszen az egyébként is járt volna az ott dolgozóknak. Pusztán annyi történt, hogy a cég megadja alkalmazottainak azt, ami jár.