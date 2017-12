A posta tagadja, hogy felsőbb utasításra nem kézbesít levélküldeményeket

A Magyar Posta határozottan tagadja, hogy felsőbb utasításra nem kézbesít háznál leveleket vagy nemzetközi küldeményeket.

Csütörtökön az RTL Híradójának beszámolója alapján megírtuk, hogy egy dolgozó a műsorban azt mondta, központi utasítás, hogy a túlterheltség miatt nem viszik ki a levélküldeményeket, helyettük csak az előre megírt értesítőket dobja be a postás.

A Magyar Posta pénteki közleményében leszögezte, hogy a munkatársaik a hatályos jogszabályok alapján járnak el. „Az viszont valóban igaz, hogy a karácsonyi időszakban nagyobb a munkateher a postai dolgozókon, ezért is fordulhatott elő, hogy munkatársunk félreérthetően válaszolt a feltett kérdésre. Az is a valóságot tükrözi, hogy a posták és a logisztikai üzemek tele vannak csomagokkal, hiszen a karácsonyi csúcsszezon van, átlagosan 20-30 százalékkal több csomag érkezik a postára, mint tavaly ilyenkor. Ezért, sajnos, előfordulhat, hogy a megszokottnál többet kell várakozni egyes postákon, hogy átvegyék ügyfeleink a csomagjaikat” – fogalmaztak. Hozzátették, hogy a megemelkedő csomagforgalomra felkészült a társaság: bővítette a logisztikai kapacitásait, és azokon a településeken, ahol ez szükséges, szombati kézbesítést is elrendelt.

A közleményben kiemelték, hogy a Magyar Posta a nemzetközi közönséges leveleket csak akkor köteles háznál kézbesíteni, ha mérete nem haladja meg a levélszekrények bedobónyílásának méretét. A posta a 324×229×24 milliméternél nagyobb közönséges küldemények címre kézbesítését mellőzheti, a postás ebben az esetben értesítőt dob a levélszekrénybe, hogy a küldemény mikor és hol vehető át. A jogszabályi rendelkezést az indokolta, hogy a külföldről érkező küldemények nagy része nem csomagként, hanem közönséges postai levélként érkezik, amelyet szabály szerint a levélszekrénybe kell bedobni a postásnak. Ugyanakkor ezek az árutartalmú küldemények sok esetben egyszerűen nem férnek bele a levélszekrényekbe, sőt gyakori, hogy a postás táskájában sem férnek el. Amennyiben ezeket a külföldről érkező termékeket csomagként rendeli meg az ügyfél, továbbra is háznál kézbesíti a Magyar Posta, ám ennek díja magasabb.

Kitértek arra is, hogy belföldön a 324×229×24 milliméternél nagyobb „leveleket” csak csomagként adhatják fel az ügyfelek, így házhoz kézbesítésüket más csomagokkal együtt, a szokott módon végzik.