A tejautomaták fele is megszűnhet a legújabb állami sarc miatt

Minden jel szerint beigazolódik a szakma jóslata, és hamarosan valóban eltűnik az étel- és italautomaták fele a felügyeleti egység bevezetésének következményeként. Erre utal egyértelműen a tegnapi uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás, amelyben 15 ezer ilyen egységre kért ajánlatot a felügyeleti szolgáltató szerepét megkapó Magyar Posta. Automatákból július végéig mintegy 38 ezer működött az országban.

A Magyar Ital- és Áruautomata-szövetség elnöke, Szöllősi Balázs korábban úgy nyilatkozott, az automaták közel fele valószínűleg nem működik tovább a gépenként 120 ezer forintba kerülő automata felügyeleti egység miatt. A szerkezet a szakma egybehangzó véleménye szerint jó célt szolgálna, hiszen közvetlen, online kapcsolatot teremt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) a felügyeleti szolgáltatón keresztül. Ahogy korábban beszámoltunk róla, ez utóbbi feladatot, az automatások számára teljesen érthetetlen módon, nemrég a posta kapta meg, amelynek semmilyen, még csak hasonló tapasztalata sincs ezen a téren. Mint megírtuk, csak 28 ezren regisztrálták automatáikat július végéig, de még ennél is nagyobb számban tűnnek majd el a gépek.

– Árulkodó szám az eszközbeszerzési felhívásban szereplő 15 ezer, még akkor is, ha opcióként szerepel egy 28 ezres tétel lehetősége is. A július végi 28 ezres regisztrációból ugyanis több ezer csak az év végéig érvényes. A kiírás mindenesetre jól érzékelteti, hogy miként is számolnak velünk a döntéshozók a továbbiakban – mondta a közbeszerzésről lapunktól értesülő Szöllősi Balázs. Az elnök szerint ennél is furcsább, hogy még csak most írják ki a pályázatot, pedig a szerkezetre kapott állami támogatás igénybevételének egyik feltétele, hogy a szolgáltató legkésőbb november 30-ig telepítse, majd ezt követően üzemeltesse a felügyeleti egységet. Szöllősi Balázs szerint ezt a feladatot innentől kezdve lehetetlen végrehajtani, miközben a Magyar Posta nemrég azt közölte, nem csökken majd jelentősen az automaták száma.

A szövetség elnöke szerint még ha minden gépet el is tudnának látni az egységgel, a havi összesen 10-12 ezer forintos fenntartási díj automatánként lehetetlen helyzetbe hoz számos vállalkozást. Éppen ezért vagy további gépek eltűnésére, vagy drasztikus áremelkedésre lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy egy 60-80 forintos kávé 100-130 forintra is drágulhat.

Az átgondolatlanul bevezetett felügyeleti egység egy másik hasonló elven működő szolgáltatást, a tejautomaták rendszerét is nehéz helyzetbe hozza. Mint lapunknak László Róbert, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagja elmondta, az automaták közel fele tűnhet el innen is, hiszen az üzemeltetők nem tudják kigazdálkodni a bekötési és a fenntartási díjat. A makói vállalkozó elmondta, a városban hat automata működik, a legforgalmasabból a legjobb napon is legfeljebb 70-80 litert adnak el. Ide mindig kedvező áron, literenként 150 forintért kerül a tej, hogy a fogyasztók könnyebben érjék el az egészséges és megbízható minőséget. László Róbert szerint ez egyfajta karitatív munka, ezt azonban az automata felügyeleti egység tönkreteszi, mert nem lesz pénzük fenntartani a készülékeket.

A termelő hozzátette, az egész szakma nem érti, miért volt szükség erre a lépésre, különösen annak tudatában, hogy a kormány januártól öt százalékra csökkentette a friss tej áfáját. László Róberték számára azért sem világos az adóként is felfogható felügyeleti egység, mert így az adócsökkentés hatása tulajdonképpen nem is érződik majd. A szakember szerint Makón a hat automatából három biztosan megszűnik. Bár országos adatot nem tudott mondani a 2009-ben indult tejautomata-rendszerről, valószínűleg ugyanilyen arányban tűnnek majd el gépek.

