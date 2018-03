A választás előtt zárná le Ferihegyet egy taxisszervezet

A parlamenti választás előtt akarja blokád alá venni az egyik taxisegyesület a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret. A lapunk birtokába jutott elektronikus körlevél szerint az Európai Taxisegyesület a szavazás előtt két nappal, április 6-tól akarja lezárni a ferihegyi légikikötőhöz vezető utat, egészen vasárnap reggelig. A szervezet honlapján többek között az olvasható, hogy nem hajlandók elfogadni Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatójának nyilatkozatát, miszerint elégedettek a jelenlegi szolgáltatóval, és nem kívánják sem felmondani, sem módosítani a szerződést. Ezért forgalomlassításra és ferihegyi blokádra készülnek, ha nem teszik lehetővé, hogy a repülőtérre rendelt taxisok öt percnél hosszabb ideig is várakozhassanak az utasokra a 2-es terminál előtt, a belső körben, majd pedig nem biztosítják minden taxis számára a jelenleg csak a hivatalos szolgáltatót megillető jogokat. A weboldalon leírtak szerint a tervezett demonstráció során lépésben gurulnának végig a ferihegyi gyorsforgalmi úton, és a Liszt Ferenc repülőtér 2-es termináljához vezető út sorompója előtt sorakoznának fel, blokád alá véve a repteret. A kör e-mailben ez olvasható: „2018. április 8. nagy változást jelent mindannyiunk életében. Egyrészt lehetőségünk nyílik leváltani a velejéig korrupt, dilettáns kormányt, másrészt visszaszerezhetjük a repteret. Ahogy azt korábban bejelentettük, április 6–8-án készülhet Budapest és a repülőtér a demonstrációra és teljes blokádra. Mivel az utóbbi időben – leginkább a demonstrációnak, valamint a fuvardíjemelés elutasításának köszönhetően – egyre több érdeklődőt, támogatót tudhatunk tagjaink között, ilyen nagy tömeggel magunk mögött a nagy nyilvánosságnak is meg akarjuk mutatni, hogy kik vagyunk és mit akarunk! A repteret akarjuk, és a kormány leváltását!”

Az Európai Taxis Egyesület tagjait a Budapest Taxi sofőrjeinek egy része alkotja. Ezt a társaságot vette meg még 2016-ban Veres István, aki a reptéri Zóna Taxiról vált ismertté. Mint köztudott, ez a társaság, amely szerződésben állt a reptérrel, 2010-ben kurtán-furcsán távozott Ferihegyről. A céget szerződésszegésre hivatkozva tette ki a Budapest Airport. Az ügyben máig büntetőeljárás zajlik, melyben maga Veres István is érintett. A Zónát – amelyre egyébként a sofőrök viselkedése miatt sok utas panaszkodott – a Főtaxi váltotta a légikikötőben, s 2020-ig ezen cég autói állhatnak be a drosztra.

Az egyik legnagyobb hazai taxiszervezet, az Országos Taxis Szövetség tagjai nem vesznek majd részt az akcióban. Metál Zoltán elnök lapunknak elmondta, az OTSZ teljes egészében elhatárolódik a blokádtól. – Nem vállalunk semmilyen sorsközösséget azokkal, akik egy remélt és saját gazdasági cél vagy egyéb üzleti érdek miatt a taxisok többségére hivatkozva veszélyeztetik és próbálják befolyásolni a közelgő választások politikai kimenetelét, illetve azokat az eredményeket vitatják, amelyeket a főváros és a taxis szakmai szervezetek többsége az elmúlt években sikeresen, főként az utasok érdekeit szem előtt tartva megvalósított – nyilatkozta. Az OTSZ Tarlós István főpolgármesterrel is közölte az álláspontját.

A Budapest Airport kommunikációs igazgatója, Hardy Mihály a taxisok akciójával kapcsolatban nem akart találgatásokba bocsátkozni arról, mennyire komoly a fenyegetőzés. – Innentől ez rendőrségi ügy. Érvényes szerződésünk van a Főtaxival, amit nem fogunk felrúgni fenyegetések miatt. Megjegyzem, ma is mindegyik taxitársaság bejöhet a reptérhez, s öt percig ingyen várakozhat.

Amúgy a 2017 júliusában alakult Európai Taxis Egyesület Magyarország vezető taxis érdekvédelmi szervezeteként hirdeti magát. „Az okos kisebbség a birka többség felett” – ez is olvasható a nyitólapon. Céljuk a reptéri viszonyok megváltoztatása mellett az is, hogy ne emeljék a hatóságilag meghatározott szállítási tarifákat, de tegyék a jelenleginél komolyabban szankcionálhatóvá azok megsértését. Természetesen szerettük volna őket is megszólaltatni az ügyben, de a honlapjukon semmilyen elérhetőséget nem találtunk, csupán egy veresegyházi postacímet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.27.