A végén mégis Mészáros Lőrinchez kerül a Telenor?

Bár nem a Mészáros Lőrinchez köthető Konzum-csoport, hanem a cseh PPF Group vásárolja fel a Telenor közép-európai leányvállalatait, mégsem zárható ki, hogy néhány éven belül Orbán Viktor bizalmasának érdekeltségébe kerüljön a távközlési szolgálató. A világ leggazdagabb emberei között számontartott Petr Kellner tulajdonában lévő PPF ugyan Csehországban és Szlovákiában is birtokolja az O2 nevű távközlési szolgáltatót, az infokommunikációs ágazatban mégsem annyira szakmai, hanem inkább pénzügyi befektetőnek tartják a céget. Azaz van rá esély, hogy hosszú távon megtérülő innovációk helyett inkább egyéb tranzakciókon keresztül, rövid úton próbáljanak hasznot realizálni a befektetők.

A Telenor szerdán kiadott közleménye szerint a norvég anyacég 2,8 milliárd euróért értékesíti kelet-közép-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarországot a PPF-csoportnak, amely a kelet-közép-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője. A tranzakció magában foglalja a Telenor kizárólagos tulajdonában álló magyarországi, bulgáriai, montenegrói és szerbiai mobilszolgáltatóit, valamint a Telenor Common Operation technológiai szolgáltatót.

A társaság hangsúlyozta azt is, hogy a tranzakció semmilyen hatással nem lesz az ügyfelekre és a helyi partnereikre, és a megszokott módon folytatják üzleti működésüket. Sigve Brekke, a cégcsoport vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy kelet-közép-európai leányvállalatok értékesítésével olyan régiókra összpontosítanak a Telenor portfólióján belül, ahol a legnagyobb lehetőséget látják az értékteremtésre. Az ügylet után skandináviai integrált vezetékes és mobilszolgáltatók, valamint erős ázsiai mobiltársaságok alkotják majd a Telenor-csoportot.

Lapunk ágazati forrásai szerint a norvég társaság Vietnamban és Indonéziában tervez akvizíciókat. A régiós vállalatok eladásából származó bevételből emellett juthat a részvényeseknek is: a tájékoztatás szerint az igazgatóság arra kéri majd a társaság május 2-ra összehívott éves rendes közgyűlését, hogy adjon számára meghatalmazást részvényenként 4,4 norvég korona rendkívüli osztalék kifizetésére.

Ladislav Bartonícek, a PPF-csoport távközlésért felelős vezetője szerdán azt közölte, a Telenor közép-európai leányvállalatainak megvételével egy közepes nagyságú európai mobilszolgáltatót kívánnak létrehozni. Ha a befektetők a későbbiekben is kötik magukat ehhez a célkitűzéshez, akkor Mészárosék nem tudják kimazsolázni a hazai leányvállalatot.

Az Index.hu értesülései szerint egyébiránt Kellner és Mészáros egyik érdekeltsége már korábban kapcsolatba került, és a magyar cég „állítólag jelezte a cseh milliárdos társaságának, hogy amennyiben a négyes csomagból a magyar cég leválasztható, az érdekelné”. Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy a felcsúti polgármester nevéhez köthető valamely társaság a PPF-be vásárolja be magát, és ezáltal nemcsak a magyar leányvállalatban, hanem a régió más országaiban működő távközlési cégekben is érdekeltséget szerez.

Az mindenesetre nem lenne példa nélküli, ha Mészáros Lőrinc cseh befektetők közreműködésével gyarapítaná érdekeltségei körét: az Európai Bizottság egy hónapja bólintott rá arra, hogy a cseh EPH energetikai vállalat és a Mészáros Lőrinchez köthető Status Energy Magántőkealap által közösen alapított Mátra Energy Holding Zrt. vásárolja meg a Mátrai Erőmű Zrt. 72,62 százalékos tulajdonrészét. Érdekesség, hogy korábban az EPH-hoz is volt köze Petr Kellnernek; az üzletember 2014 tavaszáig résztulajdonosa volt az energetikai cégnek.

A távirati iroda összeállítása szerint a PPF Group bankokba, biztosítókba és általában a pénzügyi szférába, továbbá a biotechnológiába, ingatlanokba és mezőgazdaságba ruház be. A csoport tevékenysége Európára, Oroszországra, Ázsiára és Észak-Amerikára terjed ki. A PPF-csoport mérlegfőösszege 2017 közepén 35 milliárd eurót tett ki. A pénzügyi-befektetői csoport tulajdonosa, a 48 éves Petr Kellner vagyonát 2017-ben a Forbes magazin 318 milliárd koronára (3816 milliárd forint) becsülte. Ez a vagyon közel tizenötszöröse a leggazdagabb magyarként számon tartott Csányi Sándor vagyonának.

Lapunk információi szerint egyébiránt az értékesített távközlési cégek a tranzakció lezárultáig Telenor néven fognak működni, ám később várhatóan nem az O2 nevet öröklik meg, mivel ennek használati jogosultsága is rövidesen lejár. Iparági forrásaink azt tartják valószínűnek, hogy ha egyben marad a portfólió, akkor egy új, a régióban egységes arculattal és névvel rendelkező márkát vezetnek be, így ugyanis lényegesen alacsonyabb marketingköltségekkel lehet számolni, mintha minden országban külön brand jönne létre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.22.