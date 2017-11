Akad, aki sokat vár a telefonkártya kikódolására

Néhány percet, de akár több hetet is várni kell mobilkészülékek kártyafüggetlenítésére a távközlési szolgáltatóknál – derül ki a Telekom, a Vodafone és a Telenor lapunknak adott válaszaiból. A távközlési szolgáltatókat annak kapcsán kerestük, hogy a Facebookon és olvasóink közül is többen jelezték: az október 24-e óta ingyenes eljárásra a kérvényezés után esetenként rengeteget kell várni. Egy, a közösségi oldalon posztolt fotón az látható, hogy a Telekom SMS-ben értesíti az eljárást érvényező ügyfelét, hogy az adott egyedi azonosítószámmal ellátott készülék feloldása „hosszabb időt vehet igénybe”. A képet közzétevő ügyfél kommentárban írta le, immár egy hónapja vár arra, hogy a társaság küldje a készülékéhez tartozó feloldókódot. – Szerintem fogyasztóvédelmi szempontból ez gáz. Nem beszélve arról, hogy nem véletlenül akarok váltani – fűzte hozzá a Telekom ügyfele, akinek tapasztalatait többen is megerősítették.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Telekom úgy tájékoztatott, a kikódolás folyamata alapvetően az „ügyfelek számára kényelmes és gyors”, a beérkező igényeket általában 24 óra alatt feldolgozzák. Ugyanakkor elismerte: néhány alkalommal előfordulhat átmeneti technikai okokból ennél lassabb ügyintézés is, amikor manuálisan kell az igényt feldolgozni, mert a feloldókódot a gyártótól esetileg kell lekérni. Nincs tudomásuk azonban arról, hogy a hosszasabb várakoztatás tömeges jelenség volna.

A függetlenítést a Vodafone-nál csak azokban az üzletekben lehet kezdeményezni, amelyekben szerviztevékenység is folyik. Lényeges, hogy az adott készülék feloldásához szükséges kód rendelkezésre áll-e, vagy sem. Ha szervizelést is vállalnak adott helyiségben, akkor az ügyfél a helyszínen megkapja a számsort, amelyet beütve a készülékbe kész is a függetlenítés. Ha a kódot le kell kérdezni a gyártótól, több idővel kell számolni, így a szolgáltató e-mailen, vagy postai úton küldi el azt a felhasználónak. Ekkor azonban 15 nap a postára adási határidő. Ennél is többet, 30 napot kell várni abban az esetben, ha a kikódolandó készülék nem mobiltelefon, hanem más eszköz, amelyen az eljárás elvégzése szakértelmet igényel (például rooter, internetstick.) Ilyenkor a feloldást vagy a gyártó, vagy a szolgáltató végzi el.

A Telenor lapunk érdeklődésére hasonló gyorsaságú eljárásról számolt be, mint a Vodafone, a különbség mindössze annyi, hogy nem az ügyfélnek kell bepötyögnie a készülékébe a kódot, hanem ezt megteszi a társaság alkalmazottja. Vannak olyan gyártók, illetve készülékek, amelyek esetében az eljárás hosszabb időt vehet igénybe.

A készülékek kártyafüggetlenítését október 24-ig csak különdíj ellenében végezték el a szolgáltatók akkor is, ha az ügyfél hűségideje már lejárt. Az eljárás ára néhány ezer forinttól akár 20 ezer forintig is terjedhetett. A Telekomnál például 15 ezret kellett fizetni – igaz, ennyiért a legtöbb ügyben azonnal, vagy egy napon belül kiadták a kódot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.25.