Akadémián oktatják a számítógépes játékokat

Minden jel szerint az állam immár az e-sportban is fantáziát lát, ugyanis március 23. és 25. között a fővárosi BOK csarnokban rendezik meg a kormány által kétmilliárd forinttal támogatott pénzdíjas versenyt, ahol a legjobbak között nem kevesebb mint egymillió eurót (311 millió forint) osztanak szét.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a föld egyes részein már hatalmas üzlet a számítógépes játékok professzionális világa: tavaly csak Európában összesen 253 millió dollár bevétele volt az e-sport piacának, ebből Oroszország 2017-ben 38 millió dollárral vezető szerepet töltött be, hazánk az utolsó helyen állt 576 ezer dolláros piacával. Az európai e-sportból származó összbevétel 2018-ban várhatóan eléri a 325 millió dollárt, és a szakértők szerint Magyarországon is meghaladhatja az egymillió dollárt. Európában körülbelül 27 millió, Magyarországon 379 ezer ember űz valamilyen internetes játékot, utóbbiak majdnem fele 25 év alatti. A legnagyobb versenyeken elképesztő pénzek forognak, hatalmas érdeklődés mellett: a Dota 2 stratégiai játék vb-jén például 20 millió euró a pénzdíj, a League of Legends tavalyi világbajnoki döntőjét a pekingi Madárfészek stadionban rendezték meg, ahol a helyszínen 60 ezren, a világhálón több tíz millióan nézték a küzdelmeket.

E számok ismeretében már érthetőbb, miből fakad a sportág hazai népszerűsége: nálunk körülbelül egymillióan játszanak videojátékokkal, és 200-250 ezerre tehető az e-sportolók száma. Mára komoly egyesületek, mint az MTK, a Diósgyőr, a Debrecen és az Újpest, e-sport-szakosztályokat nyitottak, sőt január végén a Honvéd elindította az első e-sport-akadémiát is. – Jelenleg több mint száz tagunk van, akiknek a névadó szponzorunk segítségével több millió forint értékben tizenkét munkaállomást hoztunk létre a sportághoz nélkülözhetetlen speciális székekkel együtt. Fontosnak tartjuk a játékosok fizikai felkészülését is, így az, aki rendszeresen fut, úszik vagy kondizik, olcsóbban válthatja meg az e-bérletét – árulta el lapunknak Mezei Péter. A Honvéd akadémiájának szakmai igazgatója elmondta, egyre többen vannak szerte a világban, akik már az e-sportból élnek, ráadásul nem is rosszul. Az úgynevezett streamerek játékát egy erre specializálódott oldal összegyűjti, majd átlagosan két euró előfizetési díjért cserébe élőben közvetíti. A bevételt a játékos és az oldal elfelezi. A legjobbak játékát százezren is követik; de e százezer euró csak egy része a havi bevételnek, ugyanis hozzájárul az egyre bővülő reklámpiac, valamint a nézők játék közben egy számlára befizetett adományai is. Itthon öt-tíz fiatal tud már ebből megélni – tette hozzá Mezei Péter.

A jövő hét végi, V4-országoknak rendezett, egymillió euró pénzdíjazású versenyen a négy szakág megközelítőleg száz versenyzője vesz részt. Közülük Böröcz Bence az egyetlen, aki már Major-tornán is játszott – ez olyan, mint a teniszben a Grand Slam –, ő például már több ezer euró bevételnél jár havonta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.14.