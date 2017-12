Alakulóban a nyugdíjas-szövetkezetek érdekvédelmi szervezete

Várhatóan két hét múlva megkezdheti működését a közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek érdekképviseleti szervezete – nyilatkozta lapunknak Karácsony Mihály szövetkezeti szakértő. – Miután mostanáig 74 nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be, és a múltban sajnos bőven voltak rossz tapasztalatok a szövetkezeti rendszerre rárepülő ügyeskedőkkel kapcsolatban, úgy gondoltuk, össze kell fogni a becsületesen működő szervezeteket. Ráadásul így az érdeklődő nyugdíjasok, valamint a cégek egy helyen megtalálhatják a szövetkezetek listáját – tette hozzá a szakember.

Erre nagy szükség lenne, mert egyre több kisebb-nagyobb vállalkozást érdekelne az adózási szempontból kedvező – nem kell fizetni bizonyos járulékokat – foglalkoztatási forma, csak éppen nem tudják, hová forduljanak. Igaz, az új szövetkezetek is még az indítás nehézségeit nyögik: Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke lapunknak arról beszélt, hogy az általuk létrehozott közérdekű nyugdíjas-szövetkezet egyelőre egy országos hálózatot működtető kereskedelmi vállalkozással, illetve egy szintén országos hatáskörű intézménnyel áll szerződésben. Az előbbi esetben értelemszerűen kereskedelmi munkát kell végezni, az utóbbi szervezetnél pedig személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati munkáról van szó.

Kérdésünkre elmondta, számos nyugdíjas vállalkozót már kiközvetítettek, de a szerződött vállalkozások körét egyelőre nem szeretnék bővíteni, hogy megfelelő rutint szerezzenek az ügyintézésben. Ugyanakkor kisebb cégekkel is kapcsolatba kerültek már. Szavai szerint egy nyugdíjas autószerelő jelentkezett náluk, hogy őt alkalmaznák egy autószerelő műhelyben, ha a szövetkezeten keresztül tud velük szerződni.

Külön vita tárgyát képezi a pedagógusok foglalkoztatása: a szövetkezeten keresztül vállalt iskolai munkával kapcsolatosan ugyanis egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Heller Alajosné pedagógiai szakértő, a Baranya megyei Nyugodt Erő Közérdekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke szerint az a probléma, hogy hiába közvetítené ki a szövetkezet a tanárt az iskolának, az nem szerződhet vele, mert az ágazati jogszabályok értelmében csak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti státusban lehet pedagógusokat alkalmazni. Vagyis az oktatónak közvetlenül kell szerződni az oktatási intézménnyel, nem állhat közéjük a szövetkezet. Ugyanez igaz a heti legfeljebb tízórás megbízási szerződésekre is. A kifejezetten nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatására alakult szövetkezet a problémát már jelezte is a Kliknek (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), illetve a szakminisztériumnak is, de egyelőre nem találtak megnyugtató megoldást. Azaz nyugdíjas-szövetkezeten keresztül – a vonatkozó törvény módosításáig – nem tudnak tanári álláshoz jutni a pedagógusok.

Kérdésünkre azt is elmondta a szakértő, hogy azok a nyugdíjas-szövetkezetek, amelyek nincsenek tisztában a köznevelési törvény vonatkozó szakaszaival, akár még ki is közvetíthetnek pedagógusokat az iskoláknak. Munkába állásukra azonban csekély az esély, hiszen velük a tankerületi központ szerződik, ahol tisztában vannak a lehetőségekkel és szabályokkal.

