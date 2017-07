Alig fizet kamatot lakáskölcsöne után Matolcsy György barátnője

Feltűnően alacsony, mindössze 0,9 százalékos kamatot fizet a 32,2 millió forintos munkáltatói kölcsön után Vajda Zita, Matolcsy György jegybankelnök élettársa. A két évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Banktól kapott lakáshitel ügyében intézett kérdéseinkre adott válaszból ugyanis kiderült, hogy a legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók kedvezményes, a jegybanki alapkamattal kamatozó hitelhez juthatnak.

A tízéves futamidejű kölcsön elnyeréséhez harminc százalék önrészt követel meg az MNB. Hasonló kölcsönt eddig több mint háromszáz munkavállaló kapott.

A központi bank tájékoztatásából úgy tűnik, nem Vajda Zita mondott föl az intézménynél tavaly, s nem is azonnali hatállyal bocsátották el, mert ez esetben a kilépést követő harmincadik napon egy összegben vissza kellett volna fizetni a hitelt. Az ügyet kirobbantó Zoom.hu cikkéből viszont kiderül, hogy a jegybank jelzálogjoga még mindig szerepel a hatvan négyzetméteres, Naphegyen található ingatlan tulajdoni lapján, vagyis a hitelt még nem fizették vissza. Az is kiderült, hogy a kedvezményes kamatozású időszak már egy évig sem tart, hiszen a jegybanki szabályozás szerint a kilépést követő második évtől, vagyis jövő májustól 5 százalékponttal magasabb, azaz 5,9 százalékos kamatot kell fizetni a 32,2 millió forintos hitel után.

Kérdés, ezután is megéri-e Vajda Zitának ilyen feltételek mellett tartozni az MNB-nek, vagy inkább visszafizeti a hitelt.

Ez utóbbi biztos nem okoz gondot, hiszen Vajda Zita már 2010 óta Matolcsy György környezetéhez tartozik, s ez jól jövedelmez számára. 2010-ben vették föl a Matolcsy vezette Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahol rövid idő alatt négy különböző területen is tevékenykedett, majd két nappal a jelenlegi jegybankelnök kinevezését követően, 2013. március 6-án ő is áttette székhelyét a Szabadság térre, ahol – bár nem ebben a pozícióban dolgozott – osztályvezetői, azaz bruttó 1,73 millió forintos fizetéssel hálálták meg nemzetközi szakmai titkárként végzett tevékenységét. Emellett négy különböző tisztséget is betöltött a 267 milliárd forintból összegründolt MNB-alapítványoknál. Az ezen a címen kapott juttatás meghaladta jegybanki fizetését. Igaz, a nemzeti banktól való tavaly májusi kilépését követően alapítványi megbízatásainak jó része is megszűnt, de az egyik alapítvány kuratóriumának még ma is tagja. Ezért kapott juttatásáról nincs konkrét adat, az alapító okirat szerint a kuratóriumi tagok díjazása 555 ezer forint havonta.

A jelek arra utalnak, hogy hiába lépett ki a jegybanktól Vajda Zita, Matolcsyval fönntartott kapcsolata tovább él. Erre utal, hogy a Délmagyar.hu egyik olvasója július 18-án lencsevégre kapta az MNB-elnököt és barátnőjét a dubrovniki éjszakában.

„Ha én felügyelőbizottsági tag lennék, kezdeményezném, hogy vizsgáljuk meg a Vajda Zita lakásvásárlásához juttatott jegybanki támogatást. Nem is az összeg nagysága miatt lenne erre szükség, hanem azért, mert ennek az üzenete rossz. A jegybank tekintélyes intézmény, s az azt képviselő vezetőknek, tisztségviselőknek is ehhez méltón kellene viselkedni” – nyilatkozta lapunknak Varga István. A Magyar Nemzeti Bank korábbi felügyelőbizottsági tagja egyértelműen erkölcsi kérdésnek nevezte, hogy az ország pénzével gazdálkodó intézmény vezetője ne vagy csak bizonyos szintig kösse össze magánéletét közéleti tevékenységével. Ez a kölcsönügylet azonban szerinte egyértelműen ezen a határon kívül van.

