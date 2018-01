Antiglobalista lesz-e az elit?

Közös jövő építése egy széttöredezett világban – így hangzik a mottója a kedden kezdődő Világgazdasági Fórumnak, amely ezúttal egészen különlegesnek ígérkezik. A globalizációellenes mozgalmak által sokat kritizált politikai és gazdasági csúcstalálkozó egyik témája éppen a globális egyenlőtlenség növekedése és a klímaváltozás lesz. Ráadásul most beszédet fog mondani Donald Trump amerikai elnök is, aki korábban antiglobalista gondolataival szerezte meg a szavazók millióinak voksát, ezért tavaly, mintegy tüntetőleg, nem vett részt a találkozón.

– A mostani csúcs jelentősége nem csak abban áll, hogy a világ vezetői itt megtárgyalhatják a legújabb gazdasági trendeket, informális találkozókra is lehetőséget ad. Így Donald Trump Davosban, a színfalak mögött találkozni tud majd a brit kormányfővel, Theresa Mayjel is, ami korábban azért hiúsult meg, mert túl nagy volt a tiltakozás Trump tervezett londoni látogatása miatt – mondta lapunk kérdésére Pogátsa Zoltán közgazdász. Korábban ugyan mindenki azzal számolt, hogy ha Trumpot megválasztják, vagy bekövetkezik a brexit, akkor drámák sorozata indul el, most mégis azt tapasztalhatjuk, hogy az amerikai tőzsdeindexek a csúcson vannak, és a foglalkoztatottság is magas. Ezért Pogátsa Zoltán arra számít, hogy a mostani csúcs egyik fő kérdése az lesz: mennyire fenntarthatók a mostani folyamatok, miközben tartósak a társadalmi különbségek és igazságtalanságok. A másik fontos téma Kína lesz. Trump még a múlt évben bejelentette, hogy kihátrál a szabadkereskedelmi szerződésekből, Hszi Csin-ping kínai elnök akkor közölte: innentől Kína lesz a szabadkereskedelem vezető országa. – Most ott lesznek Davosban mindketten, így nagyon sokan várják, mi sül ki a beszélgetésükből – vélekedik a közgazdász. Emellett a robotizáció témája is elő fog kerülni a találkozón, ugyanis ez a tendencia rengeteg ember munkahelyét veszélyezteti.

A csúcstalálkozón azonban nemcsak politikusok vesznek részt, hanem a világ vezető közgazdászai is, akik olykor kemény kritikával illetik a globalizációs folyamatokat. Közöttük lesz Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász is, akinek A globalizáció és visszásságai című könyve ma már az antiglobalista szervezetek Bibliájának számít. Pogátsa Zoltán emlékeztetett: a Columbia Egyetem professzora a legújabb írásaiban arra figyelmeztet, hogy a világgazdasági egyenlőtlenségeket ki kell küszöbölni ahhoz, hogy a globalizáció többek számára legyen pozitív folyamat. Míg a fejlettebb országokban a középosztály gazdasági helyzete stagnál, az alacsony jövedelmű rétegek pedig még mélyebbre csúsztak, addig a kínai középosztály egyértelmű nyertese a globalizációnak. Így Pogátsa Zoltán szerint Stiglitz minden bizonnyal arra fogja figyelmeztetni Trumpot, hogy a fejlett világban is látniuk kell az embereknek a globalizáció előnyeit, mert ha ez nem történik meg, akkor könnyen ellene fordulhatnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.23.