Árcsökkenést hozhat az uniós cukortúltermelés

Cukorárcsökkenést hozhat az Európai Unión belüli túltermelés – írta csütörtöki számában a Világgazdaság, a lapnak Kelemen István, a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének főtitkára nyilatkozott a témában. Az EU cukortermelése a belső piaci szükségletnél a mostani cukorpiaci évben négymillió tonnával több lesz, ráadásul az izoglükóz-termelésben is növekedés várható. Ezek az árcsökkentés irányába nyomják a piacot – fejtette ki Kelemen István.

„A cukorpiacon egyébként is lényeges változások következtek be a kvótaszabályozás szeptember végi leállásával. Megszűnt a cukorrépa minimumára, amely 2016-ban 26,29 euró volt tonnánként, legalábbis a cukorrépakvóta erejéig” – tette hozzá a főtitkár. Az uniós kvótaszabályozás szeptember végi leállását követően az ár immár kizárólag a piachoz igazodik az ágazatban. A cikkből kiderül, hogy szakértők szerint a magyar termelők helyzetét nehezítik az alacsony hozamok is. Az EU átlagtermelése az idén például 25 százalékkal meghaladta a magyart.