Arton-ügy: kulccsal mentek be a betörés elkövetői

A hátsó bejáraton mentek be, saját kulccsal nyitották ki a biztonsági zárat és a rácsot, valamint pontosan tudták, mit és hol keressenek azok, akik áprilisban több száz millió forint értékű eurót, valamint rengeteg fontos iratot vittek el a letelepedési kötvényekkel kereskedő Arton Capital budapesti irodájából – tudta meg az Index.

A portál egy, a körülményeket jól ismerő forrásra hivatkozva azt írja: azok, akik a pénzt és a többi értéket elvitték, kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert, tehát a riasztórendszer kódját is ismerték.

A betörők ráadásul nemcsak azzal voltak tisztában, hogy hol van a falba beépített széf benne több száz millió forintnyi euróval, de azt is tudták, hogy a sok fiók közül melyik az, amelyikben az alkalmazottak „ottfelejtettek” 150 millió forintnyi készpénzt. Emellett tudták, hol található a cég néhány éves működése alatt összegyűlő összes fontos papír és a számítógépekkel összekapcsolt központi szerver, amelyen a kötvényüzlettel kapcsolatos összes fontos információt, köztük az ügyfelek adatait tárolták. A betörők mindent összepakoltak, a széfet pedig, ahogy volt, elvitték, miután kibontották a falból.

Az értékekkel és a széffel a társasház főbejáratán keresztül távoztak, és mindent bepakoltak egy járműbe. Mindezt észrevétlenül, csendben kellett megtenniük, már csak azért is, mert a társasház belső udvarán még fényes nappal is nehezen lehet úgy mozogni, hogy az ne szúrjon szemet senkinek. Ám ha végig csendben, nesz nélkül dolgozhattak is a betörők, különös, hogy az utcán sem maradt semmi nyomuk: a Hajós utcában és a környéken ugyanis több étterem, kávézó üzemel, nem egynek saját, utcára is látó kamerái vannak. Az Arton irodája a Hajós és az Ó utca sarkán van, utóbbiban, viszonylag közel a kötvényügynökséghez található a Cepol nevű európai bűnüldözési ügynökség székhelye, amely szintén be van kamerázva. Az Index azt írja, a nyomozást ismerő források szerint azonban az utcai kamerák egy része nem működik – ha ez így van, tudniuk kellett a betörőknek is.

A portál több, egymástól független forrásból is úgy értesült: a betörés előtt egyszer már loptak onnan, akkor ötmillió forintnyi euró tűnt el az Arton irodájából. Információik szerint az eset után az alkalmazottakat poligráfos vizsgálatnak vetették alá, egyikük (egy külföldi alkalmazott) pedig nem szerepelt túl jól, mégis tovább dolgozhatott a cégnél. Nem véletlen, hogy az áprilisi betörés után a szóba jöhető elkövetők egyikeként képbe került ez az alkalmazott, de belőle sem lett gyanúsított.

Az Index mindemellett azt írja,

az Arton irodájában a régi és az új politikai elit ismert arcai is megfordultak;

a betörés után több mint ezer tanút hallgattak meg;

voltak, akiknek videóra vették a tanúvallomását, akiktől DNS-mintát vettek, vagy poligráfos vizsgálatnak vetették őket alá;

és a rendőrök különös figyelmet fordítottak az Arton alkalmazottaira, valamint azokra, akik ismerték vagy ismerhették az Arton ügyeit.

A portál információi szerint egyébként létezik egy dokumentumcsomag, amelyben értékes információk vannak az Arton működéséről, belső ügyeiről, ezeken keresztül pedig a letelepedésikötvény-üzlet titkairól. Úgy tudják, a „csomag” nem a betörésből származik, hanem egy olyan társaság állította össze, amely már régóta gyűjtögetett adatokat az Artonról.

A letelepedési kötvényeket forgalmazó vállalat budapesti irodájába még áprilisban törtek be, elvittek 600 millió forintot és egy értékes adatokat tartalmazó szervert. A cég leginkább az arab országokban, Afrikában és Ázsia egyes részein árulta a magyar papírokat a külföldieknek.

Korábban egyébként megírtuk, a Fővárosi Cégbíróságnál leadott dokumentumok szerint Kosik Kristóf – Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek és Habony Árpádnak, a kormányfő informális tanácsadójának az ügyvédje – intézi az Arton Capital Hungary Kft. hivatalos ügyeit. Azonban az Arton más módon is kötődik Rogán Antalhoz, ugyanis a cég ügyvezetője, Balogh Radosztina a miniszter egyetemi évfolyamtársa volt.

Lapunk arról is beszámolt: a cég valamiért olyan jól feküdt a magyar kormánypártoknál, hogy külön fejezetet szenteltek neki a letelepedési kötvények értékesítését lehetővé tevő jogszabályban. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény Rogán Antal által 2012 októberében kezdeményezett módosításakor ugyanis különleges jogokat kapott az a cég, amely magyarországi székhellyel bír. Míg más vállalkozások esetében területileg és állampolgárság alapján osztották fel a világ országait, az Arton Capital Kft. – mint magyar székhelyű társaság – bármilyen hovatartozású külföldinek intézhet letelepedési engedélyt a kötvényprogramon keresztül. A cég esetében tehát nem érvényesül a területi és állampolgársági leosztás elve.