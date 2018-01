Ausztriai számlákon keresztül próbálhatták kivinni a felújításra kapott összeget

Közvetlenül az ortodox karácsony előtt, december 28-án felmentették tisztségéből Tyihon püspököt, a Bécsi-Ausztriai és a Budapesti-Magyar Egyházmegye vezetőjét – írja az orosz ortodox egyház a honlapján. Úgy tudjuk, a leváltás indokaként felvetődtek azok a visszásságok, melyeket lapunk tárt fel a magyarországi orosz ortodox templomok felújítása kapcsán.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a szóban forgó épületek felújítása annak ellenére sem halad megfelelően, hogy a magyar állam 2,4 milliárd forintot utalt át a renoválásokra, a budapesti Nagyboldogasszony-templom felújítását pedig nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították – megszabadítva ezzel a magyar ortodox egyházi vezetést egy sor olyan adminisztratív előírás betartásától, amelyekre egyébként tekintettel kellett volna lenniük. Értesüléseink szerint Tyihon püspök és köre ausztriai számlákon keresztül próbálta kivinni a magyar állam által folyósított összegeket. Telefonos megkeresésünkre korábban ezt az egyház nem tagadta, csak annyit kértek, az ügyben írjunk levelet „Moszkvának”. Ezt meg is tettük, s bár választ nem kaptunk rá, Tyihon menesztése azt jelzi, valóban komoly szabálytalanságok történtek a felújításra szánt magyar állami pénzek felhasználásakor.

Úgy tudjuk, Moszkvában is feltűnést keltett az egyház berkeiben, hogy nem haladt a magyar állam által is támogatott templomok felújítása. A figyelmet az is a magyarországi eseményekre irányíthatta, hogy az egyház szerződést bontott korábbi partnerével, a munkálatok projektmenedzselésével megbízott a Bsgép Kft.-vel. Márpedig ezt a társaságot egy olyan alapítvány is támogatja, amely személyesen Vlagyimir Putyin elnök bizalmát élvezi. A társaság be is perelte az egyházat – nem véletlenül, a per tétje ugyanis több száz millió forint.

A templomok felújítását igen fontos ügyként kezeli a magyar kormány. Már csak azért is, mert tavaly februári látogatásakor Putyin elnök kétszer is kijelentette: hálás érte, hogy a magyar kormány segítséget nyújt az orosz templomok felújításában. S bár a kormány nem sűrűn szólal meg az ügyben, az Átlátszó.hu portálnak korábban mégis sikerült szóra bírnia az Emberi Erőforrások Minisztériumát. A tárca szerint a kedvezményezettnek a támogatás felhasználására és a projektek megvalósítására 2018. december 31-ig van lehetősége. Az elszámolás során csak a szabályszerűen felhasznált és számlákkal igazolt összegeket fogadják el. A kedvezményezett a támogatási időszak alatt folyamatosan valósítja meg a projekteket, az elszámolás határideje 2019. január 31.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly júliusban Moszkvában egyébként találkozott Kirill pátriárkával és Tyihon püspökkel. Orbán Viktor miniszterelnök pedig június végén fogadta hivatalában a püspököt, aki ebbéli minőségében már nem keresheti többé a magyar kormányfőt.

