Az oroszok számára töltik a hazai gáztárolókat

Már csaknem félig fel vannak töltve a hazai kereskedelmi földgáztárolók, amire az évnek ebben a szakában, vagyis szeptember elején utoljára 2011-ben volt példa. Ám a tartalékok gyors ütemű felhalmozását nem a magyar lakosság téli fűtőanyag-ellátása miatti aggodalom vezérli. A valódi ok az, hogy a kormány július elején titokban megállapodást kötött az orosz állami gázmonopóliummal, a Gazprommal az orosz gáz magyarországi bértárolásáról. Erről – a sajtóhírek szerint – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyezett meg július 5-én Moszkvában a Gazprom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel. A kabinet nem közölte, mekkora mennyiség befogadásáról szól a megállapodás. Úgy értesültünk azonban, hogy 1–1,5 milliárd köbméter gáz saját célú bértárolásáról lehet szó, amelyet a Gazprom majd továbbértékesíthet valamely kelet-közép-európai ügyfelének. A magyar lakosság tehát ebből nem kap, viszont az állam keres a bértároláson, mint ahogy a gázbeszerzésen is, amit a családok fizetnek meg.

Jelenleg az együttesen 4,4 milliárd köbméter kapacitású, négy állami tulajdonú befogadóban – a zsanai, a hajdúszoboszlói, a pusztaedericsi és a kardoskúti állomáson – összesen hozzávetőleg 2,2 milliárd köbméter földgáz van. Tavaly csak október közepén, a fűtési idény kezdetekor érte el a töltöttség a 45 százalékos mértéket, ami kétmilliárd köbméter körüli mennyiséget jelentett. Ráadásul idén rendkívül alacsony szintről kezdődött a feltöltés. A hideg tél miatt ugyanis március közepén már csak 4,7 százalékos volt a befogadók töltöttsége, vagyis szinte üresek voltak a tárolók.

Amint arról már beszámoltunk, az sem mellékes körülmény, hogy az egyetemes (lakossági) szolgáltatóknak a gáztörvény előírja: a fűtési idény kezdetére a tárolókban helyezzék el az elmúlt tíz év legnagyobb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát. A háztartásokat – ami 3,4 millió ügyfelet jelent – ma már az állami gáztársaság, a Főgáz Zrt. szolgálja ki országszerte. Így ennek a vállalatnak a feladata a kötelező tartalékok felhalmozása. A tárolók feltöltése nem kis kiadással járhat, úgy becsülhető, a szükséges mennyiség felvásárlása a jelenlegi nyomott gázárakon is 150-200 milliárd forint költséget jelenthetett – vélik hozzáértők. Szerintük azonban a Főgáznak bőven akad pénzügyi forrása a gázbetárolásra. A nonprofit működésűnek beharangozott állami gázvállalat ugyanis mostanság akkora extraprofitra tud szert tenni, amekkoráról a lakossági gázpiacról az elmúlt évek során kiszorított nemzetközi hátterű cégek nem is álmodhattak. A földgáz világpiaci beszerzési ára ugyanis a kőolaj áresését követve az elmúlt években óriásit zuhant. Az orosz gáz ára például – amelyből a hazai szükségletek zömét fedezzük – a korábbi ezer köbméterenkénti 300 dolláros szintről 170 dollár közelébe esett. Eközben azonban a lakosság továbbra is a magas beszerzési árak idején, vagyis 2013-ban meghatározott gázdíjakat fizeti. A 10 milliárdos nagyságrendűre becsült többletnyereség pedig az állami tulajdonú MVM energetikai cégcsoportnál mint nagykereskedőnél és a Főgáznál mint „kiskereskedőnél” csapódik le.

Az ország teljes éves gázfogyasztása 8-10 milliárd köbméter körül alakul, ennek mintegy 70 százaléka télen fogy el. A lakossági felhasználás évi négymilliárd köbméterhez közelít, amiből a téli fogyasztás általában 2,5–2,8 milliárd köbméter közötti mennyiséget tesz ki. A hideg téli időszakban ugyanis akár napi 60-80 millió köbméter gáz is elfogyhat az országban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.02.