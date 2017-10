Az uniós támogatások nélkül sehol sem lennénk

Szerencsés időszakban vette át a kormányrudat a Fidesz 2010-ben, hiszen a pénzügyi válságot követően egy felfele ívelő ciklus vette kezdetét a világgazdaságban. A külső konjunkturális hatások mellé megérkeztek az európai uniós források is. Ez a hazai gazdaság éves teljesítményének 6-7 százaléka, ami óriási összeg – jelentette ki Pogátsa Zoltán, közgazdász, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense az ATV tegnap reggeli műsorában. A szakértő szerint az uniós támogatások nélkül nem lett volna gazdasági növekedés Magyarországon. A KPMG Tanácsadó Kft. és a GKI Gazdaságkutató Zrt. idén tavasszal publikálta azt a jelentését, amelyet a Miniszterelnökség rendelt meg és az európai uniós források felhasználásának hatásait elemezte. Ebből kiderült, hogy az uniós támogatások tartották a víz felett a magyar gazdaságot az első, 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban. Az éves szinten kétezer milliárd forintnyi támogatás nélkül nem hogy nem nőtt, egyenesen csökkent volna a bruttó hazai termék (GDP).

Az uniós támogatások nem csak a gazdaság növekedését segítették, hanem a munkanélküliség drasztikus csökkenéséhez is nagyban hozzájárultak. Pogátsa szerint a 2009-es, foglalkoztatási mélyponthoz képest jelenleg 600 ezerrel több állás van Magyarországon. – Ebből 175 ezer munkahely a beáramló Európai Uniós források miatt jött létre – mondta a közgazdász. Pogátsa szerint mivel az uniós pénzek egy jelentős részét betonba öntjük, vagyis infrastrukturális beruházásokra költi az állam, ez igen munkaerő-igényes. – Ha Brüsszel nem küldene több pénzt, ezek az álláshelyek lényegében megszűnnének – tette hozzá. A kormány gyakran saját jó teljesítményének állítja be a hatszázezre foglalkoztatásbővülést. Azonban ebben a számban benne vannak a kivándorló magyarok is, akik 200-300 ezerrel „növelték” a foglalkoztatottak számát, amit tovább „hízlalt” a közmunkások mintegy kétszázezer fős tábora is. Pogátsa szerint ez a három csoport lényegében megmagyarázza a foglalkoztatás-bővülést.

A szakértő szerint Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta jottányit sem javult a hazai gazdaság termelékenysége, hiszen akkoriban 11,3 euró értéket termelt meg egy magyar munkavállaló egy óra alatt, és a 2013-as statisztikai adatok is ugyanekkora értéket mutattak ki. A szakértő szerint a felzárkózási támogatást nem működtetésre adja az EU, hanem ebből kellene a gazdaság szerkezetét megváltoztatni, versenyképesebbé és termelékenyebbé tenni hazánkat. Az EU-s támogatásokkal kapcsolatban Pogátsa megjegyezte: a nettó befizetők, vagyis a nyugat-európai országok is jól járnak, hiszen a források nagy részét az általuk előállított termékekre költjük. Másrészt a cégek is sokat profitálnak a kelet-európai uniós tagállamokon, hiszen például az autógyártók olyan országokban tudnak összeszerelő üzemeket létesíteni, ahol sokkal alacsonyabb bérért dolgoznak.

Óriási problémának nevezte Pogátsa, hogy GDP-arányosan egyre kevesebbet költ hazánk az oktatásra és a már aktív korú munkavállalók átképzési programjaira. Pedig az oktatás az alapja annak, hogy magasabb hozzáadott értékű termelés valósuljon meg hazánkban, amelynek hatására növekedhet a magyar gazdaság termelékenysége.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.14.