Befékezett a magyar gazdaság

A vártnál is lassabban bővült a gazdaság, miután a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a második negyedévben 3,2 százalékot nőtt a bruttó hazai termék (GDP). Az első negyedévben még 4,1 százalékos volt a növekedés üteme éves alapon. Az elemzők is lassulást vártak, miután az ipari termeléssel és az építőipar teljesítményével kapcsolatban vegyes adatok láttak napvilágot az előző hónapokban.

Boros Zsuzsa, a KSH munkatársa a Reuters hírügynökségnek is hasonlóan nyilatkozott, szerinte az ipari termelés a második negyedévben lassabb ütemben bővült, mint az elsőben, tehát lefelé húzó hatása volt a gazdaságra. A másik ilyen tényező a mezőgazdaság volt, amely az eddigi jelek szerint a KSH megítélése alapján átlagos évet produkálhat. A növekedés motorja éppen ezért a piaci alapú szolgáltatás volt. Ez egyben azt is jelzi, hogy szerkezetváltáson megy át a hazai gazdaság, a növekedést egyre nagyobb hányadban befolyásolja a fogyasztás, amely a szolgáltatási szektorban csapódik le.

„A statisztikai hivatal a GDP részletes bontását csak szeptemberben publikálja, így a teljesítmény okaira főként a havi adatközlésekből következtethetünk” – közölte Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A szakember szerint a felhasználási oldalon a lakossági fogyasztás bővülése még mindig nincs összhangban az erős kiskereskedelmi adatokkal, a negatív meglepetés tehát vélhetőleg ebben keresendő.

„Pozitív hatása lehetett viszont a beruházások felfutásának is, amelyet elsősorban az uniós források, a feldolgozóipari nagyberuházások, valamint a lakáspiaci trendek hajthattak. A világkereskedelem idei erősödéséből jelentősen tudott profitálni a magyar export is, azonban a nettó export várakozásaink szerint nem tudott érdemben hozzájárulni a növekedéshez, hiszen az import is magas ütemben bővült az erősödő belső felhasználásnak köszönhetően” – közölte Virovácz Péter.

Az elemző várakozásai szerint a következő negyedévekben a gazdasági aktivitás újból felerősödhet, és ismét 4 százalék körüli lehet a növekedés, amely éves átlagban 3,9 százalékot érhet el.