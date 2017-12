Belföldi turizmus: a karácsony is csúcsidőszak

Idén is megtelnek a hazai szállodák az ünnepekre; immár a december 25. és 30. közötti terminus is csúcsidőszaknak számít, de egyre többen töltik már a szentestét is hotelben. A szálláshelyek ilyenkor számos családi és gyermekprogrammal készülnek, de a menüsort is az ünnepi időszaknak megfelelően állítják össze a hotelek éttermei – fejtette ki lapunk megkeresésére Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) marketing és kommunikációs bizottságának tagja.

Szavai szerint bár a belföldi turisztikai célokat a legtöbb esetben magánszervezésben keresik fel a látogatók, az év végi időszakban megnő az utazásszervezők forgalma is. Hiszen már december második felében elindul a márciusig tartó téli szezon, amikor sokan mennek síelni, de nagy népszerűségnek örvendenek a távolabbi, egzotikus utak is. Előbbiek esetében a legnépszerűbb úti célok között vannak a franciaországi, olaszországi, ausztriai és szlovákiai síparadicsomok, akik viszont napfényre vágynak, azoknak legalább Egyiptomig, Tunéziáig, a Kanári-szigetekig vagy Dubajig kell utazniuk. A szakértő szerint újdonság a kínálatban a Dubajtól egyórányi autózásra lévő Rász el-Haima.

A szakértő kitért arra is, hogy a magas költségek miatt továbbra is egy viszonylag szűk réteg engedheti meg magának, hogy – akár a téli, akár a nyári szezonban – Balira, Kubába, Thaiföldre vagy a Maldív-szigetekre utazzon. – Ezen úti célok iránt a válság lecsengése után sem növekedett látványosan az érdeklődés, a szélesebb közönség ugyanakkor a biztonságosnak tekinthető észak-afrikai üdülőhelyek mellett Bulgáriát, Törökországot, Görögországot, illetve a spanyol és az olasz tengerpartot részesítette előnyben az elmúlt években, és minden jel szerint a jövő év sem tartogat sok újdonságot ezen a téren – fejtette ki Bakó Balázs, megjegyezve: az elmúlt néhány évben a tengeri hajóutak terén látható a legnagyobb bővülés. Ez annak köszönhető, hogy a szolgáltatások árai egyre alacsonyabbak, így egy all inclusive hajóutat is megcsíphetünk körülbelül annyiért, mint amennyibe egy nyaralás kerül. Persze itt is sok múlik azon, hogy a csomagban mi foglaltatik benne: például van-e ablaka vagy terasza a kabinunknak, illetve a világ mely tengerén szeli a habokat az úszó szálloda. A legolcsóbbak az egyhetes adriai, földközi-tengeri vagy északi-tengeri utak, amelyekre kis szerencsével már 200 ezer forint alatti áron befizethetünk, de van olyan ajánlat is, amiért több mint egymillió forintot kérnek. Fontos tudni ugyanakkor, hogy az árban rendszerint nem foglaltatik benne a kikötőig való eljutás biztosítása. A MUISZ szakértője kitért arra is, hogy bár az utóbbi években növekszik az utasbiztosítást kötők száma, továbbra is sokan ezen a napi néhány száz forintos tételen spórolnak.

Bakó Balázs a Green Holidays, valamint más utazásértékesítő portálok bedőlése kapcsán figyelmeztetett: csak olyan utazásszervezőn keresztül rendeljünk szolgáltatást, amely rendelkezik a tevékenységhez szükséges engedéllyel és igazolt vagyoni biztosítékkal. Mint fogalmazott, a jogosulatlan utazásszervezés továbbra is jelen van hazánkban, ezért a gyanúsan olcsó ajánlatok esetén mindig érdemes kellő körültekintéssel eljárni.

