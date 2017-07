Betanítás után tovább is állnak a külföldi vendégmunkások

A fémipari dolgozókat képviselő Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint máris továbbállt Magyarországról több ezer külföldi vendégmunkás –közölte az RTL Klub híradója.

Balogh Béla, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a riportban elmondta, a – főleg a munkaerőhiány enyhítésére idecsábított – szerbek és ukránok a magasabb bérek miatt távoztak Nyugat-Európába, miután Magyarországon betanították őket, sőt a legtöbben a magyar képzésen kapott igazolással mentek tovább, amivel könnyebben elhelyezkedhetnek Ausztriában vagy Németországban.

A KSH szerint pedig 2017 első negyedévében rekordmagas, 43 056 betöltetlen álláshely volt Magyarországon, és egy éve Varga Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, „érzése szerint” a munkaerőhiány miatt hiúsult meg egy autóipari beruházás.

Varga most az RTL Híradó kérdésére azt mondta, nem hallott a távozókról, de nem árulta el, számítottak-e rá, hogy ennyien lelépnek az országból. Az NGM szerint jelenleg 1995 ukrán és 1482 szerb állampolgár dolgozik Magyarországon, idézi a riportot a 444.hu.

A magyar kormány már 2016 ősze óta igyekszik ukrán dolgozókat behívni, hogy így enyhítse a hazai munkaerő-hiányt, a Ukrajnában komoly külföldi reklámkampány is zajlott a hazaihoz képest olcsó és megbízható munkaerő átcsábításához.

Első lépésként harmadára rövidítették a (most több szakmában is mellőzött) hazai munkavállalási engedély beszerzési idejét, és lehetővé tették, hogy az ukrán állampolgárok is kapjanak közmunkát, igényelhessenek csokot.