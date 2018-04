Bonyhádon még belefért egy csarnokavató

Természetesen mikor máskor, mint a vasárnapi országgyűlési választás előestéjén sikerült átadni Bonyhádon a csaknem 700 millió forintos állami forrásból felújított és bővített sportcsarnokot. Ki más adhatta volna át a létesítményt, mint a körzet mandátumáért induló Potápi Árpád János? A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tolna megyei városban tartott ünnepségen kiemelte, a korábbi – eredetileg 150 ember befogadására képes – intézmény kicsi volt a városnak, ugyanis építtetői „a végéből, a hosszából és a szélességéből is elspóroltak” – mondta Potápi Árpád János, hozzátéve, hogy egy új, korszerű, a XXI. század igényeinek is megfelelő sportcsarnok jött létre a felújítás és bővítés nyomán.

A beruházás során a meglévő épületszerkezet és -gépészet felújítása mellett a csarnok földszinti része 900-ról 1200 négyzetméteresre, az emeleti része 150-ről 600 négyzetméteresre bővült. A munkálatok során háromszáz embert befogadó nézőtér épült, és ugyanennyi néző elhelyezésére alkalmas mobil lelátót telepítettek, valamint megteremtették az akadálymentes közlekedés feltételeit is. A megújult létesítményben egyébként a sportesemények mellett kulturális programokat is rendeznek majd, valamint a tervek szerint a helyi lakosság is használhatja a hét minden napján.