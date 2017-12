Brexit: napokon belül készenléti tervekbe kezdhetnek a vállalatok

A Brit Iparszövetség (CBI) szerint a vállalatok zöme napokon belül elkezdheti készenléti terveinek végrehajtását, ha nem sikerül feloldani a patthelyzetet a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon – írja az MTI.

A CBI csütörtökön ismertetett felmérése szerint a brexittárgyalások kisiklásának vagy elakadásának esetére készenléti terveket érvényben tartó brit vállalatok 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elkezdi e tervek gyakorlati megvalósítását, ha a jövő heti EU-csúcsértekezleten nem sikerül továbblépni a brit kilépés feltételrendszeréről szóló jelenlegi tárgyalási szakaszból a következő fázisba. Ennek fő napirendi pontja a brit EU-tagság megszűnése utáni kapcsolatrendszer – főleg a kereskedelmi kapcsolatok – feltételeinek kidolgozása lenne.

Paul Drechsler, a CBI elnöke szerint e tervek megvalósítása azt jelentené, hogy brit munkahelyek települnek más országokba, az esetek zömében végleg.

Mint megírtuk, a gazdaság szereplői már javában készülnek az új időkre. Az egyik legérzékenyebb szektor a légi forgalmi iparág, hiszen az Európai Unió ezen a téren is közös piacot biztosít, ami 2004 óta óriási lehetőséget jelent a légitársaságok számára. Többek között ez a piaci környezet – no meg az internetes értékesítési rendszerek elterjedése – ágyazott meg a fapados légitársaságok terjeszkedésének is. A flották állomáshelyeit az EU-ban szabadon megválaszthatják a cégek, igazodva az aktuális igényekhez és költségekhez, ráadásul a közösségen belül nincs szükség államközi megállapodásokra a légtérhasználatot illetően. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármely, az unió területén működési engedéllyel bíró légitársaság bárhonnan bárhová indíthat járatot.