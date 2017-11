Budán egy négyzetmétert, Nagykőrösön házat vehetünk 1,5 millió forintból

A legdrágábban a II. kerületi Bogár utcában lehet lakást venni: az átlagos kínálati négyzetméterár itt 1,486 millió forint.

Nagykőrösön, Mucsiban vagy Kisvárdán azonban vannak olyan utcák, ahol az átlagos négyzetméterár nem éri el a 10 ezer forintot.

A legolcsóbb és a legdrágább utca között jelenleg tehát 247-szeres a különbség, a tavalyi adásvételek alapján pedig 90-szeres volt az eltérés.

Továbbra is jelentősek az országon belüli különbségek a lakásárakban, ezt mutatja az is, hogy a legdrágább utcában kínált lakás egyetlen négyzetméteréből 247 négyzetmétert lehetne venni a legolcsóbb utcában – derül ki az Ingatlan.com összeállításából.

A legmagasabb ár a főváros II. kerületében, a Bogár utcában található lakóingatlanokhoz köthető, amelyek

négyzetméterét átlagosan 1,486 millió forintért kínálják eladásra.

A második helyen a főváros V. kerületében lévő Sas utca áll, ahol négyzetméterenként 1,485 millió forintért várnak vevőre a lakások. A harmadik helyet a szintén V. kerületi Akadémia utca szerezte meg, amelynek négyzetméterenkénti ára 1,435 millió forint. A II. kerületi Bem rakpart a negyedik 1,4 milliós négyzetméterárral, az ötödik pedig az ugyancsak Budapest Belvárosában lévő Erzsébet tér, ahol 1,379 millió forint a négyzetméterár.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint jellemzően az V. kerület utcái a legdrágábbak. Ezt mutatják az adásvételekről szóló hivatalos statisztikák is: a KSH novemberben publikált, utcaszintre lebontott adatai szerint 2016-ban például a legdrágább utca az V. kerületi Vigadó tér volt, ahol átlagosan 1,9 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Szintén az V. kerületben, a Kossuth téren egy lakásért átlagosan 1,15 millió forintos négyzetméterárat fizetett az új tulajdonos. Balogh hozzátette, azt is látni kell, hogy bár az V. kerület valóban az egyik legdrágább kerület, az adásvételek száma az átlagos budapesti kerületekhez képest alacsony, mivel itt a kínálat is szűkebb.

A portál összeállítása szerint az országban a legalacsonyabb négyzetméterárat a nagykőrösi Ady Endre utcában találták, itt november elején 6000 forintot kértek egy négyzetméterért.

A második legolcsóbb közterület a Mucsiban található Petőfi utca 7000 forintos kínálati négyzetméterárral. Ennél alig valamivel többet, négyzetméterenként 8000 forintot kérnek átlagosan a tulajdonosok a kisvárdai Diófás utcában. A negyedik legalacsonyabb – 11 ezer forintos – négyzetméterár a zalaszentmihályi Deák Ferenc utcához kapcsolódik, az ötödik helyen pedig a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Paszab Fő utcája áll 14 ezer forintos négyzetméterárral.

A kínálati négyzetméterárak közötti jelentős, 247-szeres különbség azzal is magyarázható, hogy vannak olyan utcák, ahol az ingatlanok a nagyon alacsony kínálati árak ellenére sem találnak vevőre.

A tényleges tavalyi adásvételek alapján kisebb volt az árolló, de ez is 90-szeres különbséget jelent. A legolcsóbb utca négyzetmétára ugyanis 20-22 ezer forint volt, a legdrágábbé pedig 1,853 millió forintot tett ki.