Budapest olcsó, csak nem nekünk

Bár az utóbbi években alaposan elszálltak az árak, Budapest lakásai még megfizethetőnek számítanak az európai fővárosok között. A magyar fővárosnál csak a horvát, a szerb, a bolgár, a ciprusi és a román olcsóbb. Ugyanakkor a budapesti lakásárak kevésbé megfizethetők az itt élőknek, mint a prágaiak vagy a varsóiak az ott lakóknak – derül ki az Otthon Centrum és a Global Property Monitor elemzéséből. Az ingatlanos portál adatai szerint Svájc, az Egyesült Királyság és Franciaország fővárosában, illetve fontosabb pénzügyi központjaiban találhatók a legdrágább lakások. Ott átlagosan 2,1–4 millió forint az otthonok egy négyzetméterre vetített ára, míg Londonban ennél is több, 6,3 millió forint. Eközben 2017. január–november között a magyar főváros V. kerületében kellett a legtöbbet fizetniük a lakásvásárlóknak az adásvételi szerződések alapján: a használt lakások négyzetmétere átlagosan 884 ezer forintért, míg az új építésűeké lényegesen többért, 1,4–1,8 millióért kelt el. A belső pesti kerületekben 460–580 ezer forint között alakultak a négyzetméterárak.

A közép-európai fővárosok közül Bécs a legdrágább, az osztrák statisztikák szerint négyzetméterenként – elhelyezkedéstől függően – 1,1–2,3 millió forintot kell fizetni az ingatlanokért. A Lengyel Nemzeti Bank adatai alapján Varsóban az átlagos lakásár alig változott az utóbbi egy évben. A belvárosban 785 ezer forintnak megfelelő zlotyt adnak a vásárlók egy négyzetméterért, míg a külső kerületekben 520 ezer forintot. Prágában a belvárosban négyzetméterenként 1,2 millió, a külső kerületekben 784 ezer forint volt a lakások átlagos ára. Pozsonyban viszont 590–820 ezer forintot kell fizetni egy lakás négyzetméteréért.

A statisztikák alapján a 2014-ben kezdődő lakáspiaci fellendülés nyomán a magyar főváros egyértelműen felzárkózik a visegrádi országok fővárosaihoz az árait tekintve, és a prémium szegmensben már Bécshez is közelít. Ám az átlagos lakások tekintetében az árszint még alatta van az osztrák fővárosénak. Ez pedig Budapesten további dráguláshoz vezethet. A Jobseurope.net felmérése szerint a lakásárakkal ellentétben az átlagos jövedelem, azaz a nettó fizetések terén Budapest igencsak a sor végén áll. Jelenleg Varsóban, Prágában, Pozsonyban is magasabb az elkölthető nettó havi jövedelem átlaga, mint a magyar fővárosban, Bécsről nem is beszélve, ahol az átlagfizetés a budapesti többszöröse. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fővárosi lakásárak kevésbé megfizethetők az itt élőknek, mint a prágai vagy a varsói árak az ott élők számára. A fajlagos lakásárat a havi jövedelemmel összevetve a legkevésbé megfizethető lakások Londonban, Bécsben, Rómában és Párizsban találhatók.

Az Ingatlan.com lakáskereső portál ugyanakkor megállapította, hogy a hazai lakásárak között is óriási, akár ötvenhatezerszeres különbségek tapasztalhatók. Tavaly 5,6 milliárd forintos árával egy Andrássy úti kastély volt a legdrágább ingatlan. A legalacsonyabb áron pedig egy tápióbicskei házat értékesítettek: mindössze százezer forintot kértek érte.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.03.